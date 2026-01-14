0

Prensa uruguaya dio rotundo comentario al debut de Advíncula tras perder ante Unión: "Apostó a..."

Luis Advíncula debutó con la camiseta de Alianza Lima frente a Unión de Santa Fe, y en Uruguay no pasaron por alto este importante momento, realizando un comentario contundente.

Alianza Lima perdió 2-1 ante Club Atlético Unión de Santa Fe en la segunda fecha de la Serie Río de La Plata. Tras su destacado rendimiento en su primer partido con la camiseta del equipo blanquiazul, Luis Advíncula fue objeto de críticas por parte de la prensa uruguaya al finalizar el encuentro.

Prensa de Uruguay dio fuerte calificativo a Luis Advíncula tras debutar con Alianza Lima

El portal uruguayo llamado 'Tenfield' utilizó su plataforma web para dedicarle una nota a Advíncula después de debutar con Alianza ante Unión en el duelo amistoso internacional.

Bajo el titular 'Luis Advíncula debutó en Alianza Lima', la prensa de Uruguay hizo hincapié en el primer partido del exjugador de Boca Juniors, lo que generó rotundos comentarios.

Para el periodismo uruguayo, Luis Advíncula es un jugador histórico en el fútbol peruano, por lo que su llegada a la Liga 1 generó revuelo entre los hinchas y aficionados al fútbol peruano.

luis advincula alianza lima

Prensa Uruguay dio firme comentario sobre el debut de Luis Advíncula.

"El lateral histórico de la selección peruana volvió a jugar en su país luego de su paso por Boca Juniors y debutó en la Serie Río de La Plata", según el portal.

"Alianza Lima apostó por la experiencia en el lateral derecho y contrató a un histórico de la selección peruana: Luis Advíncula. Tras su extensa trayectoria en Boca Juniors y 12 años consecutivos en el extranjero, el defensa de 35 años hizo su debut esta tarde en el equipo blanquiazul, en el Parque Saroldi, por la Serie Río de La Plata. Firmó un contrato por dos años y significó un gran impacto en el mercado peruano y regional", concluyó.

Asimismo, dejaron en claro que Pablo Guede, actual técnico de Alianza Lima, decidió utilizar a Advíncula, ya que es un futbolista con bastante trayectoria y experiencia dentro del campo.

Luis Advíncula fichó por Alianza Lima

Luis Advíncula firmó por Alianza luego de desvincularse de Boca Juniors y jugará en el cuadro blanquiazul por dos temporadas durante el 2026 y 2027. En esta temporada, disputará la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

