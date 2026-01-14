¡Batacazo! Alianza Lima a un paso de contratar futbolista que acaba de dejar Universitario

El mercado de fichajes está abierto en el fútbol peruano, por lo que todos los clubes vienen preparándose para el inicio oficial de la temporada. En ese sentido, Alianza Lima está a punto de dar uno de los mayores batacazos hasta el momento debido a que tiene negociaciones avanzadas con sensacional futbolista que acaba de dejar formalmente Universitario de Deportes.

Mediante su cuenta oficial de 'X', conocida plataforma social, el periodista Gerson Cuba se encargó de informar sobre uno de los grandes golpes que puede haber en el balompié nacional este 2026. Previo al inicio de la Liga Femenina, el cuadro de Matute está a punto de arrebatarle al clásico rival a uno de los principales elementos que tuvo el año pasado.

Nos referimos a Alondra Vilchez, mediocampista peruana de 28 años que lleva varias temporadas en tienda crema y ahora sorprendió cambiando de bando, ya que buscará conseguir el tricampeonato de Alianza Lima en el fútbol peruano. Recordemos que las blanquiazules vienen de ganarle dos finales nacionales de forma consecutiva a Universitario.

Alondra Vílchez dejó Universitario.

Vale precisar que la volante nacional estuvo hasta hace poco en la 'U' y ya confirmó su desvinculación de forma oficial, por lo que en caso llegue a Matute lo hará en condición de futbolista libre, costándole a los íntimos únicamente su salario. Asimismo, Alondra Vílchez tuvo varios pasos por Ate y el último fue cuando llegó en 2024, pero lamentablemente no pudo salir campeona de la Liga Femenina con las merengues desde que dicha categoría es profesional en el Perú.

Alianza Lima es bicampeón de la Liga Femenina

Alianza Lima viene de vencer en la gran final de la Liga Femenina a Universitario de Deportes. Luego de que las blanquiazules ganaran el Apertura y cremas el Clausura, ambos clubes se enfrentaron por la definición del título y fueron las de La Victoria quienes se hicieron con el título. Previamente, en el 2024, también derrotaron a la 'U' en el partido decisivo, y ahora en este 2026 buscarán salir tricampeonas.