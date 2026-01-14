Exfutbolista de Real Betis expresó su emoción por fichar por Universitario: "Y dale U"

Universitario de Deportes inicia una nueva temporada de cara a la Liga Femenina 2026 y está llevando a cabo importantes fichajes para aspirar al título nacional y, al mismo tiempo, evitar el tricampeonato de su clásico rival, Alianza Lima. En medio de este mercado de fichajes, el equipo merengue anunció la llegada de Pierina Ñuñez, exjugadora del Real Betis, quien expresó su emoción por unirse al equipo estudiantil.

Ex Real Betis manifestó su felicidad por firmar por Universitario de Deportes

Universitario hizo oficial el fichaje y retorno de Ñuñez, luego de haber jugado en Levante de España a mitad de la temporada del 2025. La delantera expresó su felicidad al volver al club donde empezó su carrera futbolística.

En un video publicado por el equipo de Ate, la futbolista expresó lo siguiente: "Esta camiseta me vio nacer, me vio campeonar y hoy me ve volver para quedarme. Nuestra historia se sigue escribiendo. Y dale U".

Video: Universitario

Pierina Ñuñez firmó por Universitario de Deportes después de salir del cuadro merengue en septiembre de 2025, cuando fue solicitada expresamente por su antigua entrenadora, Emily Lima.

Pierina Ñuñez en Universitario

La futbolista nacida en Piura jugó en la escuadra merengue en distintas etapas de su carrera. La primera vez que vistió los colores de Universitario fue entre 2014 y 2015; luego de su paso por JC Sport Girls, volvió entre el 2016 y 2017. Sin embargo, dio el batacazo firmando por un clásico rival como Sporting Cristal. No obstante, Pierina Ñuñez, que estuvo desde inicios del 2025 hasta la mitad de la temporada, ahora volverá al club que la vio nacer durante todo el 2026.

Pierina Ñuñez jugará en Universitario de cara a la temporada 2026 de la Liga Femenina.

Pierina Ñuñez en Real Betis de España

Entre las temporadas 2021 y 2023, Ñuñez jugó en la filial del Real Betis de España, donde también tuvo la responsabilidad de vestir los colores del primer equipo. Sin embargo, después de dos años, tuvo que salir e ir al Alhama CF El Pozo.

Pierina Ñuñez jugó en Real Betis.

Clubes de Pierina Ñuñez