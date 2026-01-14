- Hoy:
Iván Tapia rompió su silencio sobre su futuro tras ser relacionado con Universitario: "Ahí..."
¡Atención, cremas! Luego de que hayan circulado diversas versiones sobre el acercamiento entre Universitario e Iván Tapia, el volante argentino se pronunció y aclaró su futuro.
Fin de la novela. Finalmente el futbolista Iván Tapia rompió su silencio sobre su futuro y habló sobre el próximo paso que tendrá en su carrera, precisamente después de que haya sido relacionado con Universitario de Deportes, para ser el reemplazo de Rodrigo Ureña. ¿Llegará a Ate?
PUEDES VER: Williams Riveros sancionado para debut de Universitario ante ADT por el Apertura, ¿Qué pasó?
El hijo del presidente de AFA, Claudio Tapia, despejó las interrogantes sobre dónde jugará este 2026 y confirmó que se mantendrá firme en Barracas Central como elemento clave y capitán del equipo, incluso es parte de la pretemporada del cuadro argentino para jugar la liga local y asumir la nueva edición de la Copa Sudamericana.
"Arranqué la pretemporada muy bien, viene siendo dura, pero ahí vamos, acomodándonos al ritmo que pide el cuerpo técnico. Por suerte estamos trabajando todos a la par que eso es importante. Y todos estamos poniendo nuestro mayor esfuerzo", sostuvo en entrevista con los canales oficiales de Barracas.
Iván Tapia se mantendrá en Barracas.
Asimismo, Iván Tapia insistió en que se encuentra motivado en afrontar el campeonato argentino y el certamen internacional con su club, con lo cual se descarta que haya una conexión o negociación real con Universitario, que aspira lograr el tetracampeonato en la Liga 1 y jugar la Copa Libertadores 2026.
"Como capitán del plantel creo que tenemos que seguir por el mismo camino que nos llevó a este momento soñado. Tenemos que hacer valer todo el esfuerzo que nos tocó llegar acá. Considero que ganar el primer título en Primera División con esta camiseta sería lo máximo. Y va de la mano con el sueño del Club. Depende de nosotros, el techo lo pone uno, hay que soñar y trabajar para lograrlo", sentenció el también conocido como 'Chiqui Jr'.
