Williams Riveros sancionado para debut de Universitario ante ADT por el Apertura, ¿Qué pasó?
Universitario fue notificado de que Williams Riveros quedó sancionado para el debut ante ADT por el Torneo Apertura 2026.
Uno de los clubes que busca ser protagonista en la Liga 1 2026 es Universitario de Deportes. El vigente tricampeón del fútbol peruano se estrenará en el Torneo Apertura ante ADT en el Estadio Monumental de Ate. Sin embargo, el elenco crema recibió la mala noticia de que uno de sus titulares habituales como Williams Riveros ha sido sancionado para el debut anhelado con la afición 'merengue'.
Williams Riveros sancionado en Universitario
Resulta, que Williams Riveros deberá cumplir una fecha de suspensión por su expulsión en el último duelo de la Liga 1 2025 ante Los Chankas en Andahuaylas. Como se conoce, el defensa central vio la tarjeta roja sobre el final del primer tiempo ante los 'guerreros', por lo que quedó inhabilitado para el estreno del Apertura 2026.
Esta notificación llegó a tienda crema, quien ahora deberá trabajar semana a semana en busca de armar un once competitivo sin la presencia del paraguayo. Es claro que el cuadro de Javier Rabanal tiene muchas alternativas en el plantel, por lo que en los choques amistosos ante Sport Boys, Melgar y U de Chile tendrá su formación definida para el estreno oficial.
(VIDEO: L1 MAX)
Universitario y sus extranjeros para la Liga 1 2026
Estos son los seis extranjeros que tiene en sus filas Universitario de Deportes para afrontar la temporada 2026:
- Williams Riveros - Paraguayo (Defensa central)
- Matías Di Benedetto - Argentino (Defensa central)
- Caín Fara - Argentino (Defensa central)
- José Carabalí - Ecuatoriano (Lateral)
- Héctor Fértoli - Extremo (Argentino-italiano)
- Sekou Gassama - Delantero (Senegalés-español)
Fixture de Universitario en el Torneo Apertura 2026
- Fecha 1: Universitario vs. ADT
- Fecha 2: Cusco FC vs. Universitario
- Fecha 3: Universitario vs. Cienciano
- Fecha 4: Sporting Cristal vs. Universitario
- Fecha 5: Universitario vs. FC Cajamarca
- Fecha 6: Los Chankas vs. Universitario
- Fecha 7: Universitario vs. UTC
- Fecha 8: Comerciantes Unidos vs. Universitario
- Fecha 9: Universitario vs. Alianza Lima
- Fecha 10: Universitario vs D. Garcilaso
- Fecha 11: Melgar vs. Universitario
- Fecha 12: Universitario vs Alianza Atlético
- Fecha 13: Juan Pablo II vs. Universitario
- Fecha 14: Sport Boys vs. Universitario
- Fecha 15: Universitario vs. Atlético Grau
- Fecha 16: CD Moquegua vs. Universitario
- Fecha 17: Universitario vs. Sport Huancayo
