Universitario sorprende con delantero de casi 2 metros en su pretemporada en Campo Mar

Un delantero centro que sea alto siempre va a ser complicado de aguantar para los defensas rivales, ya que tienen mayor potencia en el cuerpo y por ende se les hace más fácil mover a los centrales del equipo contrario. En ese sentido, Universitario de Deportes sorprendió con un '9' que mide casi 2 metros y ya se encuentra entrenando junto a sus compañeros en Campo Mar, como parte de la pretemporada merengue.

En sus redes sociales, el cuadro de Ate subió una fotografía de algunos de sus jugadores y en ella se observa a un elemento que pocos tenían en su radar, nos referimos a Jhon Jairo Guzmán. Este poderoso atacante impactó a los aficionados debido a su enorme estatura, ya que incluso es más alto que Sekou Gassama, futbolista senegalés que recientemente firmó por la 'U' para salir tetracampeón de la Liga 1.

Eso sí, el delantero de la selección peruana forma parte de la Sub-15 de Universitario de Deportes y ya se encuentra entrenando para todo lo que se viene con el plantel. Jhon Jairo Guzmán tiene muchas cualidades y entre ellas destaca su liderazgo dentro del terreno de juego, mismo que se ve beneficiado gracias a que mide 1.90 metros.

Jhon Jairo Guzmán en Universitario.

¿Cuánto miden los delanteros de Universitario?

Si nos ponemos a comparar con los atacantes que tiene el primer equipo a cargo de Javier Rabanal, el futbolista Sub-15 los pasa absolutamente a todos. José 'Tunche' Rivera mide 1.73, Álex Valera se encuentra en 1.83, y Sekou Gassama mide un total de 1.89 metros, siendo el único que se le aproxima al canterano de la 'U'.

Finalmente, es importante precisar que Jhon Jairo Guzmán puede seguir creciendo debido a que tan solo tiene 15 años, y como sabemos los seres humanos suelen aumentar su estatura hasta los 18 o 20 años, e incluso en algunos casos hasta los 23. Sin duda alguna, si sigue con su buen rendimiento, puede convertirse en el futuro de la selección peruana.