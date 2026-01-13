Christian Cueva recibe inesperada noticia luego de polémica con Renato Tapia: "Información..."

Hace poco Christian Cueva fue tendencia por una polémica respecto a Renato Tapia, ya que le respondió a su compañero de selección peruana por las críticas que tuvo contra la FPF y luego el futbolista del Al-Wasl le dejó un picante mensaje en redes sociales. En medio de todo este asunto, a 'Aladino' conoció una fuerte noticia sobre su futuro en el fútbol peruano.

Resulta que, volviendo al ámbito deportivo, el ex Alianza Lima se encuentra jugando en Juan Pablo II y buscará tener una enorme temporada en la Liga 1 2026. En ese sentido, pensando en el inicio de la campaña, el cuadro de Chongoyape confirmó que jugará un importante partido amistoso en el que presentará ante su hinchada a todo su renovado plantel para este nuevo año.

Así lo reveló el periodista Ernesto Jerónimo Macedo León en su cuenta oficial de 'X'. "Información de Alianza Atlético de Sullana: El día sábado 24 de enero enfrentará a Juan Pablo por la Tarde Amarilla en Complejo Deportivo de JP II. El miércoles 21 de enero tendrá un amistoso con Atlético Grau en Villa Santa Ana", precisó el mencionado comunicador, confirmando cuál será el próximo encuentro de Christian Cueva con su club.

Recordemos que 'Aladino' estaba brillando en Emelec hasta hace poco, pero por temas económicos del fútbol ecuatoriano se quedó sin equipo y buscó dónde continuar con su carrera profesional. Lo que pocos esperaban era que el mundialista con la selección peruana decidiera estampar su firma en Juan Pablo II, elenco que en el 2025 cursó su primera temporada en la Liga 1.

Así anunciaron hace poco a Christian Cueva como refuerzo.

