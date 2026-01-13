¡Lo último! Ayacucho FC realizó importante gestión en el TAS y puede volver a la Liga 1

Como se conoció hace algunos meses, Ayacucho FC había decidido acudir al TAS para revertir el descenso que sufrió en la Liga 1 2025 y el caso puede resolverse en las próxima semanas. Un fallo a favor del elenco ayacuchano podría cambiar el curso normal de la temporada 2026 en el fútbol peruano. ¿Qué pasará con el fixture del Torneo Apertura?

Recordemos que los 'Zorros' perdieron 3-0 en mesa ante Comerciantes Unidos por decisión de la Comisión Disciplinaria de la FPF, esto tras una supuesta agresión al juez de línea en el estadio Las Américas. Los locales ganaban 1-0 a los 94', cuando Diego Haro suspendió el encuentro.

Ayacucho FC apunta a jugar en la Liga 1 2026.

Ayacucho FC pidió a TAS que se pronuncie en febrero

Según informó el periodista Paúl Pérez Rioja, Ayacucho FC ha pedido al TAS que se pronuncie antes del 13 de febrero y en caso el fallo favorezca al club que juega en la 'Ciudad de las 33 Iglesias', el campeonato se alterará y UTC sería el equipo que descienda a la Liga 2.

Más allá de la gestión del elenco ayacuchano, cabe señalar que el tribunal con sede en Lausana (Suiza) no tiene la obligación de pronunciarse con celeridad, esto porque UTC y Comerciantes Unidos no aceptaron que el caso se vea a través de un proceso acelerado.

"Ayacucho FC le solicitó al TAS resolución urgente de su caso antes del 13 de febrero. Esto debido, a que los clubes involucrados (UTC y CU) no aceptaron el proceso acelerado. Ojo, que si sale a favor, con el torneo iniciado podría alterar todo", informó el citado periodista a través de su cuenta de X.

¿Qué pasará con la Liga 1 en caso Ayacucho vuelva por el TAS?

Cuando en 2021 el TAS le dio la razón a Alianza Lima y decretó el descenso de Carlos Stein, lo que sucedió fue que los blanquiazules asumieron el calendario del cuadro norteño por toda la Fase 1 (también llamado Torneo Apertura). La situación puede repetirse si Ayacucho FC regres en mesa y ocupe el lugar de UTC.