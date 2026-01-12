Ex Alianza Lima y campeón nacional dio el golpe firmando con histórico club de Liga 1: "Lealtad"

Alianza Lima continúa sus preparativos en la pretemporada con el objetivo de poder adquirir gran rodaje y destacar en la nueva temporada al mando del DT Pablo Guede. El club ha atravesado una gran restructuración en los últimos años y le dio salida a varios jugadores. Uno de ellos fue Luis Garro, quien se marchó del cuadro blanquiazul gratis y ahora estampó su firma con UTC.

Luis Garro, ex Alianza Lima y campeón nacional dio el golpe firmando con histórico club de Liga 1

Luis Garro fue uno de los jugadores que más prometían en su etapa con Alianza Lima, no obstante terminó dejando el equipo luego de dos temporadas e inició una nueva etapa en su carrera. Ahora, el futbolista acaba de ser anunciado por todo lo alto con UTC de Cajamarca.

El 'Gavilán del Norte' quiere conformar un plantel de gran nivel para destacar en la Liga 1 2026 y decidió renovar al talentoso jugador. El club anunció este acuerdo mediante sus medios oficiales y destacaron la gran lealtad, así como las características del futbolista de 29 años.

Luis Garro, ex Alianza Lima, firmó contrato con UTC para la Liga 1 2026.

"Lealtad que protege el escudo. Luis Garro renueva con UTC y seguirá firme en la banda derecha. Lateral derecho sólido, siempre atento y con carácter de gavilán. Aquí se juega con compromiso y fuerza", fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales anunciando la firma del jugador.

Luis Garro logró campeonar con Alianza Lima

Luis Garro inició su carrera en las divisiones menores de Alianza Lima, club donde logró hacer adquirir protagonismo. Precisamente, en 2017 logró alternar con el primer equipo y fue una parte clave del título de los 'íntimos', anotando dos goles en el campeonato. A la siguiente temporada, fue considerado como titular por la banda derecha y logró disputar 34 partidos con los blanquiazules, aunque se marchó del club para 2019.