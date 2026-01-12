¡Golpe! Alianza Lima da el batacazo y anuncia la contratación de figura mundialista con Chile

Alianza Lima sabe la necesidad de poder armar un equipo de gran nivel para este temporada, donde tienen el objetivo de poder pelear el título nacional y darle una gran alegría a sus hinchas. Por ello, el cuadro 'íntimo' acaba de dar un golpe de autoridad en pleno mercado de pases y anunciaron la llegada de un mundialista con la selección chilena.

Alianza Lima da el batacazo y anuncia la contratación de figura mundialista con Chile

Mientras el plantel que afrontará la Liga 1 cumple con su etapa de pretemporada en Uruguay, la delegación femenina de Alianza Lima también puso en marcha sus trabajos con miras a la Liga Femenina 2026, torneo en el que buscarán alcanzar el tricampeonato nacional.

Conscientes de la exigencia que representa el objetivo, la directiva blanquiazul continúa reforzando su proyecto y anunció una noticia importante para sus hinchas: la incorporación de Álex Castro al comando técnico. El entrenador chileno, reconocido por su trayectoria en la selección de su país, se sumará como asistente técnico de José Letelier.

Álex Castro fue anunciado con Alianza Lima para la Liga Femenina 2026.

"¡Bienvenido, Álex Castro! Con un importante recorrido como DT de Santiago Morning y de la Selección Chilena Sub 17, con la que logró una histórica clasificación al Mundial FIFA India 2022, se incorpora al comando técnico como asistente técnico de José Letelier. Seguimos fortaleciendo el equipo con experiencia y trabajo para ir por el objetivo", fue el anuncio del club en sus medios oficiales.

Álex Castro cuenta con una destacada carrera en el fútbol chileno. Dirigió a Santiago Morning y luego asumió la conducción de la selección femenina Sub-17 de Chile, con la que consiguió una histórica clasificación al Mundial de la categoría en 2022, certamen en el que dirigió todos los encuentros y ‘La Roja’ finalizó en el tercer lugar de su grupo.

De esta manera, Alianza Lima refuerza su estructura técnica y da un paso firme en su objetivo de volver a pelear por una nueva estrella en la Liga Femenina para poder reafirmar su hegemonía de los últimos años.

Fichajes de Alianza Lima para la Liga Femenina 2026