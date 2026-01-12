Alianza Lima lo quería como su '9' estrella y ahora está cerca de firmar por su rival: "Préstamo"

Alianza Lima es uno de los clubes que más fichajes han buscado en este mercado de pases, los blanquiazules buscan armar un plantel de primer nivel para poder competir en todos los torneos y sobre todo salir campeón de la Liga 1. Por ello, se interesaron en fichar a Maximiliano Romero, aunque no prosperó y ahora el delantero está cerca de firmar por su rival.

Alianza Lima lo quería como su '9' estrella y ahora está cerca de firmar por su rival

El delantero de 27 años fue una de las opciones que la directiva de Alianza Lima tenía en carpeta para poder fichar en este mercado. No obstante, no se llegó a concretar la operación y los blanquiazules decidieron apostar por Federico Girotti. Luego de ello, Romero no tardó en encontrar otros pretendientes.

En las últimas semanas se rumoreaba de un interés de Colo Colo y recientemente, el periodista argentino Nahuel Ferreira reveló que Maximiliano Romero está próximo a convertirse en el flamante fichaje de la escuadra chilena, que tiene la intención de cerrar lo más pronto posibles.

Maximiliano Romero, voceado para llegar a Alianza Lima, se convertirá en fichaje de Colo Colo.

"La intención que tiene Colo Colo es que mañana se termine de cerrar la llegada del delantero Maximiliano Romero, está todo encaminado con Argentinos Jrs. para un préstamo con cargo y con opción de compra, faltan detalles. El jugador dio el visto bueno para seguir en el fútbol chileno", mencionó el citado comunicador en su cuenta de 'X'.

De esta forma, el delantero argentino continuará su carrera en el fútbol chileno, donde jugó la última temporada con la camiseta de O'Higgins, club donde jugó 13 partidos y consiguió marcar 6 goles, además de brindar 3 asistencias.

Asimismo, cabe señalar que Colo Colo es uno de los rivales de Alianza Lima en la Serie Rio de la Plata, por lo que es muy probable que ,de confirmarse su fichaje, Romero logre sumar minutos ante los blanquiazules.

Valor de mercado de Maximiliano Romero

Maximiliano Romero es un delantero con gran trayectoria y jerarquía internacional, debido a que jugó en destacado clubes e incluso tuvo un paso por Europa. Actualmente, el artillero argentino sigue siendo bien valorado en el mercado, con un cotización de 2 millones de euros, según el portal internacional Transfermarkt.