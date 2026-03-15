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Tabla de posiciones y resultados de la fecha 7 del Apertura

Con Universitario como líder del Torneo Apertura: Así marcha la tabla de posiciones

Con Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal como candidatos para llevarse el título. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones.

Jesús Yupanqui
Universitario de Deportes es líder del Torneo Apertura.
Universitario de Deportes es líder del Torneo Apertura. | FOTO: Líbero
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Se jugó la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Femenina. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal demostraron por qué son los favoritos para llevarse el título. Los tres clubes ganaron y golearon, pero el resultado que lograron las ‘Leonas’ quedará en la historia: golearon 16-0 a Mannucci. Por ello, son líderes por la diferencia de goles.

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Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026

EquipoPJDGPuntos
1. Universitario1+163
2. Alianza Lima1+73
3. Sporting Cristal1+43
4. A. Andahuaylas1+13
5. UNSAAC101
6. D. Ilucán101
7. Yanapuma100
8. Flamengo1-10
9. Melgar1-40
10. FC Killas1-70
11. Mannucci1-160
12. Biavo FC*

*Biavo se retiró del campeonato.

Liga Peruana de Vóley: Resultados

  • Sporting Cristal 4-0 Melgar
  • Mannucci 0-16 Universitario
  • A. Andahuaylas 2-1 Flamengo
  • UNSAAC 1-1 Def. Ilucán
  • Alianza Lima 7-0 FC Killas
  • Biavo FC vs. C.D. Yanapuma (no se jugó)

Liga Femenina 2026: Programación de la Fecha 2 del Torneo Apertura

  • Def. Ilucán vs. Alianza
  • FBC Melgar vs. Biavo FC (no se juega)
  • Flamengo FBC vs. C.A. Mannucci
  • Universitario vs. Atl. Andahuaylas
  • FC Killas vs. Club UNSAAC
  • CD Yanapuma vs. Sporting Cristal

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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