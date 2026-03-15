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Con Universitario como líder del Torneo Apertura: Así marcha la tabla de posiciones
Con Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal como candidatos para llevarse el título. Revisa cómo marcha la tabla de posiciones.
Se jugó la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Femenina. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal demostraron por qué son los favoritos para llevarse el título. Los tres clubes ganaron y golearon, pero el resultado que lograron las ‘Leonas’ quedará en la historia: golearon 16-0 a Mannucci. Por ello, son líderes por la diferencia de goles.
PUEDES VER: Alianza Lima impacta al confirmar baja de tres futbolistas para próximos partidos del Apertura
Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026
|Equipo
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|1
|+16
|3
|2. Alianza Lima
|1
|+7
|3
|3. Sporting Cristal
|1
|+4
|3
|4. A. Andahuaylas
|1
|+1
|3
|5. UNSAAC
|1
|0
|1
|6. D. Ilucán
|1
|0
|1
|7. Yanapuma
|1
|0
|0
|8. Flamengo
|1
|-1
|0
|9. Melgar
|1
|-4
|0
|10. FC Killas
|1
|-7
|0
|11. Mannucci
|1
|-16
|0
|12. Biavo FC*
*Biavo se retiró del campeonato.
Liga Peruana de Vóley: Resultados
- Sporting Cristal 4-0 Melgar
- Mannucci 0-16 Universitario
- A. Andahuaylas 2-1 Flamengo
- UNSAAC 1-1 Def. Ilucán
- Alianza Lima 7-0 FC Killas
- Biavo FC vs. C.D. Yanapuma (no se jugó)
Liga Femenina 2026: Programación de la Fecha 2 del Torneo Apertura
- Def. Ilucán vs. Alianza
- FBC Melgar vs. Biavo FC (no se juega)
- Flamengo FBC vs. C.A. Mannucci
- Universitario vs. Atl. Andahuaylas
- FC Killas vs. Club UNSAAC
- CD Yanapuma vs. Sporting Cristal
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