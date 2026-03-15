Con Universitario como líder del Torneo Apertura: Así marcha la tabla de posiciones

Se jugó la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Femenina. Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal demostraron por qué son los favoritos para llevarse el título. Los tres clubes ganaron y golearon, pero el resultado que lograron las ‘Leonas’ quedará en la historia: golearon 16-0 a Mannucci. Por ello, son líderes por la diferencia de goles.

PUEDES VER: Alianza Lima impacta al confirmar baja de tres futbolistas para próximos partidos del Apertura

Tabla de posiciones de la Liga Femenina 2026

Equipo PJ DG Puntos 1. Universitario 1 +16 3 2. Alianza Lima 1 +7 3 3. Sporting Cristal 1 +4 3 4. A. Andahuaylas 1 +1 3 5. UNSAAC 1 0 1 6. D. Ilucán 1 0 1 7. Yanapuma 1 0 0 8. Flamengo 1 -1 0 9. Melgar 1 -4 0 10. FC Killas 1 -7 0 11. Mannucci 1 -16 0 12. Biavo FC*

*Biavo se retiró del campeonato.

Liga Peruana de Vóley: Resultados

Sporting Cristal 4-0 Melgar

Mannucci 0-16 Universitario

A. Andahuaylas 2-1 Flamengo

UNSAAC 1-1 Def. Ilucán

Alianza Lima 7-0 FC Killas

Biavo FC vs. C.D. Yanapuma (no se jugó)

Liga Femenina 2026: Programación de la Fecha 2 del Torneo Apertura