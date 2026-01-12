Neri Bandiera dejó Atlético Grau y será el flamante refuerzo de club campeón peruano

Las sorpresas en el mercado de pases del fútbol peruano no se detienen. Neri Bandiera, una de las figuras de la Liga 1 y goleador de Atlético Grau, tiene todo cerrado para jugar por Cienciano. Una noticia que sorprendió a varios fanáticos.

Según informó Gustavo Adrianzén en su cuenta de X, Neri Bandiera llegó a un acuerdo para defender la camiseta de Cienciano por todo el 2026. Agregó que el jugador argentino ya firmó su contrato con el 'Papá'.

Neri Bandiera será refuerzo de Atlético Grau.

"Será jugador de Cienciano por toda la temporada 2026, acuerdo cerrado y firmado. El atacante jugó 3 años en Atlético Grau, donde disputó 105 partidos y anotó 37 goles", expresó Adrianzén.

De esa manera, Cienciano refuerza su ofensiva con Bandiera, jugador que en su momento sonó en históricos equipos peruanos, como Sporting Cristal, Alianza Lima o Cienciano.

¿Quién es Neri Bandiera?

Neri Bandiera tiene 36 años, juega de centro delantero y es natural de Argentina. Inició su carrera en Sarmiento, luego pasó a Juv. Sarmiento y Aldosivi.

En Aldosivi estuvo una temporada. Belgrano decidió apostar por él. En el 2018 tuvo su primera experiencia internacional tras firmar con La Calera de Chile.

En ese año, Curicó Unido lo contrató. Luego volvió a Juv. Unida, Estudiantes, Patronato y Barracas. En el 2023 llegó a Atlético Grau, donde se convirtió en una de las figuras.

Su valor actual en el mercado de pases, según Transfermarkt, es 150 mil euros. En el 2016 alcanzó el precio más alto de su carrera deportiva con 600 mil.