Ex Racing feliz porque Luis Advíncula jugará en Alianza Lima: "El más grande del Perú"
Ex Racing no ocultó su emoción porque Luis Advíncula jugará en Alianza Lima y señaló que 'Luchito' lucirá la camiseta del equipo más grande del Perú.
La llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima es uno de los golpes más importantes del presente mercado de pases. 'Luchito' logró rescindir su contrato con Boca Juniors y llegó a un acuerdo para firmar con los blanquiazules hasta el 2027.
En una reciente entrevista, Paolo Guerrero no ocultó su emoción porque Luis Advíncula será su compañero de equipo. El delantero aseguró que el lateral está cumpliendo su sueño de niño de jugar en el cuadro blanquiazul.
"Era importante que él (Advíncula) llegue. Acaba de hacer realidad su sueño de jugar en el más grande del Perú, que es Alianza", indicó el 'Depredador' a ESPN. Luego, dio un llamativo comentario sobre de qué equipo es hincha 'Luchito'.
"Creo, si no me equivoco, que es hincha (de Alianza Lima) desde muy niño.Sabemos la importancia que tiene Lucho y será fundamental para nuestro equipo; nos va a ayudar bastante", puntualizó.
¿Por qué Paolo Guerrero no firmó con Boca Juniors?
Paolo Guerrero contó que estuvo cerca de firmar con Boca Juniors, pero por diversas circunstancias, las negociaciones no llegaron a un buen puerto.
"Estuve muy cerca de llegar a Boca, en dos oportunidades. Si no me equivoco, una fue en el 2019 o 2020, a comienzos de temporada, que casi llego. Luego me fueron a buscar en 2022, que yo todavía tenía para un tiempito más de recuperación", indicó el delantero de Alianza Lima.
