Paolo Guerrero reveló fuerte motivo por qué no pudo llegar a Boca Juniors: "Me fueron a buscar"

Haciendo una pequeña parada a la pretemporada que viene realizando Alianza Lima en Uruguay, Paolo Guerrero concedió una entrevista para ESPN donde habló de diferentes temas. Desde la llegada de Luis Advíncula al club victoriano, hasta la posibilidad que tuvo de fichar por Boca Juniors en el pasado.

El 'Depredador' aseguró que en dos oportunidades estuvo cerca de llegar al 'Xeneize' y la última vez no se pudo concretar, esto pese a que hubo un contacto directo para llevarlo al gigante argentino.

Video: Sportscenter.

"Estuve muy cerca de llegar a Boca, en dos oportunidades. Si no me equivoco una fue en el 2019 o 2020, a comienzos de temporada, que casi llego. Luego me fueron a buscar en 2022, que yo todavía tenía para un tiempito más de recuperación", dijo el '34' en entrevista con Sportscenter.

El artillero histórico de la selección peruana dio detalles sobre su proceso de recuperación, mismo que tardó algún tiempo en culminar y por eso no pudo incorporarse a la 'azul y oro'.

"En 2023 comencé a jugar de forma regular y normal, porque 2022 fue una fase muy complicada para mí, tenía muchos altibajos con relación a mi rodilla, pero ya en el 2023 pude entrenarme normal, pude volver competir de la misma manera. Necesitaba ese trajín de jugar y jugar para así coger ritmo y goles, que es lo que es un delantero necesita", agregó el 'Depredador'.

Paolo Guerrero: trayectoria profesional