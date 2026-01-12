Renato Tapia recordó fuerte crítica de Pedro García y le reclamó en vivo: "Mucha hipocresía"

Tras varios meses de silencio, Renato Tapia decidió conceder una entrevista al programa Doble Punta, donde habló de diferentes temas, como su presente en Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos y la selección peruana. Una situación que llamó la atención fue cuando le preguntaron si los jugadores deberían criticar más a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y recordó una crítica de Pedro García.

PUEDES VER: Futbolista peruano remece el mercado al ser anunciado como flamante refuerzo de Bolívar

Según el 'Capitán del futuro', cuando este decidió hacer alzar su voz sobre cómo se venía manejando la FPF en el tema del entrenador, recordó que el periodista deportivo dijo que el seleccionado no tenía porque pedir la permanencia, salida o designación de un DT. Esto habría sucedido cuando se decidió la salida de Óscar Ibáñez y Manuel Barreto fue designado como estratega o interino.

Video: Doble Punta.

"Hay mucha hipocresía en todos lados. Uno sale a hablar sobre la federación y ustedes dicen, 'pero quién se cree'. Pedro dijo como que 'porque es mundialista cree que puede pedir un técnico'. Mundialista fui hace ocho años".

Cuando el 'Internacional' le preguntó si Tapia se refería a él, este reiteró su comentario y aseguró que no vive de los logros que ha conseguido vistiendo la 'Bicolor'.

"Como que dijiste que yo soy mundialista y tal. Mundialista fui hace ochos años, hoy soy jugador de Al Wasl, que si todo sale bien, iré a la selección. Pero lo de mundialista eso ya pasó, fue hace muchos años. Yo no vivo ni de la final del 2019 o que quedamos cuarto en la otra Copa América, o que fuimos al Mundial o quedamos en repechaje. Es tema del pasado, yo no vivo del pasado", agregó.

"Yo siento que hay mucha hipocresía en el periodismo. Porque cuando un sale hablar, 'que quién se cree', 'que quién es este', 'que por qué pide esto o lo otro'", reiteró.