¿Qué fue de Matteo Pérez Vinlöf, el volante que jugaba en Bayern Múnich y rechazó a Perú?

Ahora que Felipe Chávez debutó oficialmente en el Bayern Múnich los hinchas han recordado mucho el paso de los futbolistas nacionales en dicho club, siendo Paolo Guerrero y Claudio Pizarro los casos más conocidos. En ese sentido, hace un tiempo sonó bastante el nombre de Matteo Pérez Vinlöf, lateral sueco con ascencencia peruana que estuvo en el cuadro de Baviera hasta mediados del pasado 2025.

De madre sueca y padre peruano, el defensor de 20 años rechazó en su momento el llamado de la Bicolor y prefirió defender a la selección de Suecia, de donde es oriundo. Por ello, muchos hinchas incaicos mostraron su malestar hacia el futbolista e indicaron que no quieren verlo vistiendo nuestros colores en un futuro, pero pese a tal suceso aún hay quienes se preguntan qué sucedió con el talentoso futbolista.

Tras haber estado en la reserva del Bayern Múnich, Matteo Pérez Vinlöf no logró llamar la atención del primer equipo y terminó marchándose a otro club de menor nivel. En busca de continuidad, el lateral europeo decidió firmar por el Dinamo Zagreb de Croacia, el equipo más importante de dicho país donde es titular indiscutible y viene brillando.

Matteo Pérez Vinlöf en Dinamo Zagreb.

De momento no ha contado con minutos en la escuadra absoluta de Suecia, por lo que sí puede jugar en la selección peruana como Felipe Chávez gracias al reglamento de la FIFA; no obstante, todo apunta a que buscará defender los colores del país en el que nació.

¿Cuál es el valor de Matteo Pérez Vinlöf?

Actualmente, Matteo Pérez Vinlöf tiene un valor de 2.50 millones de euros en el mercado de transferencias y es el valor más elevado que ha alcanzado en toda su carrera como futbolista profesional. Este precio puede seguir subiendo si brilla en el Dinamo Zagreb y termina migrando a una liga de mayor nivel, o quizá incluso termina volviendo al Bayern Múnich.