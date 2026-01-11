0

¿Qué fue de Matteo Pérez Vinlöf, el volante que jugaba en Bayern Múnich y rechazó a Perú?

Matteo Pérez Vinlöf, sueco con ascendencia peruana y que jugaba en Bayern Múnich, prefirió jugar por Suecia en lugar de la selección peruana. ¿Qué es de él?

Francisco Esteves
Matteo Pérez Vinlöf juega en las divisiones menores de Suecia.
Matteo Pérez Vinlöf juega en las divisiones menores de Suecia. | Foto: AFP.
COMPARTIR

Ahora que Felipe Chávez debutó oficialmente en el Bayern Múnich los hinchas han recordado mucho el paso de los futbolistas nacionales en dicho club, siendo Paolo Guerrero y Claudio Pizarro los casos más conocidos. En ese sentido, hace un tiempo sonó bastante el nombre de Matteo Pérez Vinlöf, lateral sueco con ascencencia peruana que estuvo en el cuadro de Baviera hasta mediados del pasado 2025.

Universitario y su flamante contratación.

PUEDES VER: Universitario aseguró a futbolista de Chile con paso en Millonarios para la temporada 2026

De madre sueca y padre peruano, el defensor de 20 años rechazó en su momento el llamado de la Bicolor y prefirió defender a la selección de Suecia, de donde es oriundo. Por ello, muchos hinchas incaicos mostraron su malestar hacia el futbolista e indicaron que no quieren verlo vistiendo nuestros colores en un futuro, pero pese a tal suceso aún hay quienes se preguntan qué sucedió con el talentoso futbolista.

Tras haber estado en la reserva del Bayern Múnich, Matteo Pérez Vinlöf no logró llamar la atención del primer equipo y terminó marchándose a otro club de menor nivel. En busca de continuidad, el lateral europeo decidió firmar por el Dinamo Zagreb de Croacia, el equipo más importante de dicho país donde es titular indiscutible y viene brillando.

Matteo Pérez Vinlöf

Matteo Pérez Vinlöf en Dinamo Zagreb.

De momento no ha contado con minutos en la escuadra absoluta de Suecia, por lo que sí puede jugar en la selección peruana como Felipe Chávez gracias al reglamento de la FIFA; no obstante, todo apunta a que buscará defender los colores del país en el que nació.

¿Cuál es el valor de Matteo Pérez Vinlöf?

Actualmente, Matteo Pérez Vinlöf tiene un valor de 2.50 millones de euros en el mercado de transferencias y es el valor más elevado que ha alcanzado en toda su carrera como futbolista profesional. Este precio puede seguir subiendo si brilla en el Dinamo Zagreb y termina migrando a una liga de mayor nivel, o quizá incluso termina volviendo al Bayern Múnich.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Lo más visto

  1. Futbolista peruano remece el mercado al ser anunciado como flamante refuerzo de Bolívar

  2. Prensa de República Checa califica fichaje de Joao Grimaldo al Sparta Praga: "No es un jugador..."

  3. Felipe Chávez debutó con Bayern Múnich en la Bundesliga y desató los elogios de ESPN: "Histórico"

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano