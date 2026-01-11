- Hoy:
Prensa alemana dio rotundo comentario sobre Felpe Chávez tras debutar con Bayern Múnich: "Bajó..."
Felipe Chávez logró su ansiado debut en el primer equipo del Bayern Múnich, por lo que la prensa en Alemania no dudó en brindar un fuerte comentario sobre su desempeño frente a Wolfsburgo.
Vincent Kompany, técnico del Bayern Múnich, decidió hacer ingresar al campo del Allianz Arena al futbolista peruano Felipe Chávez en sustitución de Michael Olise. El gran debut del sudamericano en el equipo bávaro hizo que medios alemanes tomen cartas sobre el asunto y brinden sus respectivos comentarios sobre el volante de la selección nacional.
Portal alemán dio fuerte comentario sobre el debut de Felipe Chávez en Bayern Múnich
El portal alemán Sport-Finden redactó una nota sobre la goleada de 8-1 propiciada por el Bayern ante Wolfsburgo en la jornada 16 de la Bundesliga, destacando el debut oficial de Felipe Chávez.
El medio Sport-Finden habló sobre el debut de Felipe Chávez en Bayern Múnich.
Bajo el título "El Bayern golea al Wolfsburgo por 8-1: un espectáculo ofensivo en el Allianz Arena", el medio internacional comentó que el Bayern Múnich logró un brillante partido al vencer de forma contundente a su rival.
Bajo el subtítulo "Debut, alegría de jugar y una señal clara", Sport-Finden destacó la participación de Felipe Chávez al ingresar en los últimos minutos y así hacer su debut en la Bundesliga.
"Incluso en la recta final, el FC Bayern no bajó el ritmo. Felipe Chávez, otro joven jugador, también celebró su debut en la Bundesliga. La contundente victoria no solo fue una declaración de intenciones para sus rivales, sino también una prueba de la enorme profundidad y el talento ofensivo de la plantilla muniquesa", mencionó el portal web.
El medio alemán dejó en claro que, debido a la gran goleada del Bayern Múnich por 8 a 1 ante Wolfsburgo, Vincent Kompany tomó la decisión de darle la oportunidad de debutar a Felipe Chávez, demostrando relevancia al ser partícipe del gran poderío bávaro.
Debut de Felipe Chávez en Bayern Múnich
A los 82 minutos del segundo tiempo, el técnico Vincent Kompany hizo ingresar al campo del Allianz Arena a Felipe Chávez en reemplazo de Michael Olise. El seleccionado peruano ingresó con el dorsal 38 e hizo su gran debut profesional en la Bundesliga, una de las mejores ligas del mundo.
