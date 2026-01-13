Mr. Peet contó si Bryan Reyna será el flamante refuerzo de Alianza Lima para 2026: "Me dijeron..."

Bryan Reyna es uno de los futbolistas peruanos que todavía no define su futuro esta temporada. Desde Argentina señalaron que el técnico de Belgrano de Córdoba no lo iba a tener en sus planes, por lo que el atacante tendría decidido su vuelta a la Liga 1. Bajo ese escenario, el periodista Peter Arévalo reveló si el 'Picante' se pondrá nuevamente la camiseta de Alianza Lima para el 2026.

Mr. Peet reveló si Bryan Reyna volverá a Alianza Lima el 2026

Durante la reciente edición del programa de YouTube, 'Mr. Peet Channel', el hombre de prensa contó que hace un tiempo, el conjunto victoriano realizó la consulta para intentar reforzar su plantel con el jugador, no obstante, su postura fue continuar en el exterior, de manera que, los blanquiazules desistieron de su fichaje.

Bryan Reyna viene definiendo su futuro para la temporada 2026

"Lo de Bryan Reyna me lo preguntaron a mí de DirecTV Argentina. Consulté en Alianza Lima y me dijeron que tienen el 20% y los van a relacionar siempre por eso. Pero que ellos respetan la voluntad al jugador porque en su momento cuando se le hizo la consulta, Reyna les manifestó que quería seguir en el extranjero. Eso me lo dijeron el domingo 11 de enero. Si es un futbolista que se les ha interesado pero que en el momento que le hicieron la consulta, les manifestó que quiere seguir en el extranjero", sostuvo el comunicador.

Hay que recordar que, el ex Cantolao estuvo lejos de tener protagonismo a lo largo del 2025 con Belgrano de Córdoba, razón por la cual apenas pudo disputar oficialmente 20 encuentros por la Liga Profesional y Copa Argentina.

Mr. Peet señaló la postura de Alianza Lima sobre posible fichaje de Fernando Pacheco

De otro lado, Mr. Peet volvió a pronunciarse ante la posibilidad de que Fernando Pacheco, ex Sporting Cristal llegue a Alianza Lima este año. En ese sentido, descartó la chance, y aprovechó en precisar que su futuro podría estar en Europa.

Fernando Pacheco dejó Sporting Cristal a fines de 2025

"Con el tema de Fernando Pacheco, yo sinceramente digo que no tiene nada sobre lo de Pacheco. Pregunté por él y me dijeron que con Pacheco no hay nada. Es más, la noticia que tenía es que podía irse al fútbol de Portugal", acotó.