Anuncian que Alianza Lima perderá a jugador que sorprendió a Pablo Guede: "Se va a mitad de año"

Uno de los futbolistas que deleitó al entrenador argentino, Pablo Guede luego del partido entre Alianza Lima vs Independiente de Avellaneda por la Serie Río de la Plata 2026 es Geray Motta. El talentoso potrillo debutó oficialmente contra el 'Rojo', y su nivel dejó realmente satisfecho al comando técnico.

En consecuencia, teniendo en cuenta su auspicioso presente, según el periodista Silvio Valencia el delantero peruano-venezolano se convertirá en uno de los próximos fichajes de un equipo de Portugal que ya ha mostrado interés en su eventual contratación.

Del mismo modo, el reconocido comunicador resaltó que la institución victoriana se vería beneficiada con un futuro traspaso del habilidoso atacante blanquiazul, que vive un memorable momento esta temporada.

Geray Motta es figura en Alianza Lima/Foto: Instagram

"Geray Motta es la joya de Alianza Lima y lo tiene casi vendido a mitad de año a un gran equipo de Portugal y no saben el monto. Ese jugador ya lo están pidiendo en Portugal para que vaya. Acuérdate de ese apellido, es la joya que se va a mitad de año a Portugal", sostuvo Silvio Valencia.

(YouTube - Datazo - Tinbet)

¿Quién es Geray Motta?

Geray Motta, tiene 16 años y se desempeña como delantero centro. A pesar de su corta edad, el futbolista posee una gran técnica y destreza con el balón, además, posee grandes características en ofensiva.

En la última temporada, Motta ha sumado minutos con la Reserva de Alianza Lima, es decir en la Liga 3 donde logró consolidar su gran nivel. En vista de ello, el club se aseguró con la joven figura hasta finales de la temporada 2028.