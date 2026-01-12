Tapia respondió sobre su continuidad en la selección peruana y si hay "hipocresía" en el plantel

Renato Tapia brindó una extensa entrevista al programa de Yotutube 'Doble Punta' y sin tapujos habló sus molestias e incomodidades tanto en la selección peruana como en la FPF, y aclaró si regresará a integrar el equipo de todos, luego de que hayan surgido versiones sobre malas relaciones con Agustín Lozano, Jean Ferraro y Manuel Barreto.

El volante de 30 años fue tajante al negar que tenga malas relaciones con los personajes mencionados, pero advirtió que no permitirá que lo expongan cuando se manifieste ante los medios. Eso si, aseguró que no se ha retirado de la 'Bicolor' y que si es convocado volverá a lucir los colores patrios.

"No me he retirado. No hay algo malo entre nosotros. Si me llaman, yo siempre voy a ir, una cosa no quita la otra... Me llamaron en la anterior convocatoria, pero me desgarré el sóleo. No pude jugar casi un mes y prefería que vayan otros chicos antes que me pueda lesionar", expresó Renato Tapia.

Por otro lado, el 'Cabezón' sorprendió al responder que sí hay hipocresía en el plantel de la selección peruana, tal como mencionó que pasa lo mismo en los medios de comunicación, en donde fue criticado por supuestas exigencias a la Federación.

"Sí, eso seguro, pero ya queda en uno mismo. No creo que sea… ahora van a decir que 'Renato Tapia dijo que había hipocresía en la selección', ahora voy a salir en todos los periódicos, pero yo creo que tus acciones denotan lo que uno dice o no dice", declaró Tapia.