- Hoy:
- Partidos de hoy
- Al Hilal vs. Al Nassr
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Tapia respondió sobre su continuidad en la selección peruana y si hay "hipocresía" en el plantel
El jugador de la selección peruana sorprendió al contestar sobre supuesta hipocresía en el plantel y aclaró su postura sobre volver a la 'Bicolor'.
Renato Tapia brindó una extensa entrevista al programa de Yotutube 'Doble Punta' y sin tapujos habló sus molestias e incomodidades tanto en la selección peruana como en la FPF, y aclaró si regresará a integrar el equipo de todos, luego de que hayan surgido versiones sobre malas relaciones con Agustín Lozano, Jean Ferraro y Manuel Barreto.
PUEDES VER: Renato Tapia responde sobre polémica contra Jean Ferrari en la selección peruana: "No siento que..."
El volante de 30 años fue tajante al negar que tenga malas relaciones con los personajes mencionados, pero advirtió que no permitirá que lo expongan cuando se manifieste ante los medios. Eso si, aseguró que no se ha retirado de la 'Bicolor' y que si es convocado volverá a lucir los colores patrios.
"No me he retirado. No hay algo malo entre nosotros. Si me llaman, yo siempre voy a ir, una cosa no quita la otra... Me llamaron en la anterior convocatoria, pero me desgarré el sóleo. No pude jugar casi un mes y prefería que vayan otros chicos antes que me pueda lesionar", expresó Renato Tapia.
Por otro lado, el 'Cabezón' sorprendió al responder que sí hay hipocresía en el plantel de la selección peruana, tal como mencionó que pasa lo mismo en los medios de comunicación, en donde fue criticado por supuestas exigencias a la Federación.
"Sí, eso seguro, pero ya queda en uno mismo. No creo que sea… ahora van a decir que 'Renato Tapia dijo que había hipocresía en la selección', ahora voy a salir en todos los periódicos, pero yo creo que tus acciones denotan lo que uno dice o no dice", declaró Tapia.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo Según elijas
PRECIOS/ 54.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90