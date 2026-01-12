Christian Cueva responde a las polémicas declaraciones de Renato Tapia: "Es un..."

Renato Tapia señaló que en la selección peruana existe hipocresía. Tras esas declaraciones del volante, Christian Cueva salió al frente para indicar que no era el momento para hablar sobre esos temas; por ello no comparte las palabras de su compañero en la bicolor.

"Si bien es cierto que me saltó la noticia, particularmente, me parece que los momentos para hablar o para salir a hablar no eran. No es el momento para que Renato haya salido a hablar. No lo comparto", expresó 'Aladino' en Radio Ovación.

Luego, el volante de Juan Pablo II mostró su admiración y cariño por Renato Tapia, aseguró que siempre le va a desear todo lo mejor y en su momento debieron solucionar ciertos puntos.

Cueva habló sobre las declaraciones de Renato Tapia.

"Es un compañero que siempre voy a respetar, que siempre le voy a desear lo mejor. Creo que es algo que en su momento, cuando nosotros estuvimos ahí y cosas que se pudieron mejorar o tenían que solucionarse, se tuvo que hablar", puntualizó.

Finalmente, el exhombre de Alianza Lima contó que todos los problemas que pudieron existir en la bicolor se arreglaron en su momento, priorizando el grupo.

"Yo creo que, en todo este tiempo que he estado en la selección, las pequeñas cosas que ha habido, porque siempre en una familia habrá cosas que solucionar y problemas, lo hemos hecho de la manera más correcta", finalizó.