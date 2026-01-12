Renato Tapia responde sobre polémica contra Jean Ferrari en la selección peruana: "No siento que..."

Fiel a su estilo, Renato Tapia fue contundente y claro al responder sobre su situación con la selección peruana y la sonada "relación quebrada" que supuestamente tiene con Jean Ferrari, director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), por su ausencia en las últimas convocatorias.

En una entrevista extensa para 'Doble Punta', el volante de Al-Wasl fue directo y contestó sobre la controversia que se desató desde la versión que aseguró que no hay un vínculo positivo con el exadministrador de Universitario, así como con Manuel Barreto, quien ejerció el papel de entrenador interino en la 'Bicolor'.

"No conozco a Barreto, con Jean (Ferrari) estuvimos hablando como 20 o 30 minutos, no es que no cruzamos palabras. Me preguntó sobre el club, cómo era acá. No siento que haya algo malo entre nosotros", inició Renato Tapia.

Además, el 'Cabezón' negó que haya impedido el ingreso de Jean Ferrari a los vestuarios de la selección peruana durante el partido amistoso ante Uruguay en Montevideo.

"Es más, no podía estar en el vestuario porque estaba suspendido. Eso que no dejé entrar a Jean es mentira porque ni estaba ahí. Solo me fui a las gradas y lo vi ahí afuera. No te puedo decir que habrá pasado o que no. Hasta dónde sé, Jean estuvo viendo el partido en el palco con el presidente pero nada más", declaró Renato Tapia.

Eso si, advirtió que se no tolerará que hayan comentarios en su contra desde la FPF: "Me da mucha pena todo lo que pasa dentro de la Federación (…) No voy a soportar que se manipule mi nombre por intereses personales. Mucha gente dentro de la FPF me llamó porque está insegura con su trabajo. Eso es lo que más me molesta, que se trate de manchar a un jugador o una persona por un interés personal".