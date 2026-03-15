ALERTA ROJA en Walmart Monumental: EVACÚAN a clientes y empleados por conato de INCENDIO dentro de la tienda

Decenas de clientes y empleados vivieron momentos de tensión la tarde de este día luego de registrarse un conato de incendio en Walmart Monumental, en Ciudad Juárez, lo que obligó a desalojar la tienda ubicada sobre la avenida Paseo Triunfo de la República.

Tras el reporte de emergencia, elementos del cuerpo de bomberos y agentes de seguridad pública acudieron rápidamente al lugar. Como medida preventiva se realizó la evacuación, mientras los equipos de emergencia ingresaban al establecimiento para localizar el origen del fuego.

Bomberos localizan el origen del incendio

Al arribar al establecimiento, los bomberos ingresaron al inmueble y dialogaron con los guardias y responsables del lugar, quienes les señalaron la zona donde se había presentado el incidente dentro de la tienda.

Evacúan Walmart Monumental tras conato de incendio en una papelera.

Tras realizar una inspección preliminar, los bomberos determinaron que el incendio en Walmart Juárez comenzó en una papelera localizada en el área de los baños. El objeto habría sido prendido fuego de manera intencional; sin embargo, el siniestro fue controlado rápidamente y no logró propagarse a otras áreas del establecimiento.

Humareda provoca evacuación preventiva

A pesar de que el fuego fue controlado en cuestión de minutos, el incidente provocó una densa humareda, lo que obligó a desalojar de manera preventiva a clientes y empleados para evitar posibles afectaciones por inhalación de humo. La evacuación se realizó mientras los cuerpos de emergencia verificaban que la situación estuviera bajo control.

Según los primeros reportes, los guardias actuaron con rapidez y utilizaron extintores para sofocar las llamas antes de que el fuego se expandiera. Posteriormente, los bomberos realizaron una inspección detallada en toda la tienda para descartar cualquier riesgo adicional, confirmando que el conato de incendio en Walmart Monumental fue controlado sin dejar personas lesionadas.