Renato Tapia sorprende con dura crítica al campeonato peruano: "Es el torneo más..."

En la temporada pasada, el torneo peruano estuvo lleno de decisiones polémicas que llevaron a un equipo a perder la categoría, perder puntos en partidos definidos en la cancha y a otros a cambiar de locación en donde se jugaría inicialmente el partido. En ese sentido, Renato Tapia se refirió al manejo de la Liga 1 y dejó una llamativa opinión que sorprendió a más de uno.

Muchos recordarán la exclusión de Deportivo Nacional en el 2025, además de otras decisiones que interfirieron en la competición del fútbol peruano. Estos hechos generó que empiecen los cuestionamientos a la organización encargada de la Liga 1 y ahora Renato Tapia brindó un fuete pronunciamiento.

Renato Tapia dio dura opinión sobre el fútbol peruano

Durante una entrevista con el programa de streaming 'Doble punta', el mediocampista del Al-Wasl F. C. señaló que perdió interés de seguir el torneo nacional debido a lo ocurrido en la temporada 2025.

"Hace un año veía el 80% de la liga peruana y ahora no me apetece ver el fútbol peruano. Veo tantas cosas. Lo comparo con otras ligas. Bajó Binacional y le quitas tres puntos a Cristal que ganó allá. ¿Cómo puedes hacer un campeonato de cero y luego decir que es el torneo más justo posible? No tiene sentido", señaló.

Renato Tapia opina sobre la Liga 1.

En el mismo programa también se le preguntó si tiene planes de regresar al fútbol peruano; sin embargo, su respuesta dejó en claro sus planes de seguir en el extranjero tanto por sus planes profesionales como familiares. A pesar de ello, no descartó completamente su regreso y lo señaló como "un sueño".

A lo largo de su trayectoria futbolística, Renato Tapia ha pasado por importantes clubes como Sporting Cristal, Twente, Feyenoord, Celta de Vigo, Leganés y más. Actualmente se encuentra en el Al-Wasl F.C. de Emiratos Árabes Unidos