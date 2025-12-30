¿Cueva y Pamela Franco terminarán su relación este 2026? Josie Diez Canseco hace fuerte revelación

Christian Cueva y Pamela Franco son una de las parejas más polémicas del 2025. Desde que iniciaron su relación ambos se han visto envueltos que escándalos tras las diversas denuncias que realizó su expareja Pamela López, quien es la madre de sus tres hijos.

Diversos programas de espectáculos aseguran que la relación entre ambos no dudará; sin embargo, ellos aseguran que se aman y que lucharán por su amor, porque están haciendo las cosas bien. En medio de esta situación, Josie Diez Canseco se animó a predecir qué pasará con la pareja.

Cueva y Pamela Lopez tendrán problemas este 2026.

En comunicación exclusiva con Líbero, la conocida tarotista reveló que Christian Cueva y Pamela Franco tendrán problemas relevantes este 2026; sin embargo, no reveló si estos conflictos sería por Pamela López o terceras personas.

Además, reveló que estos problemas generarán que, el exjugador de Alianza Lima no tenga buena imagen, ni sea bien visto por la hinchada de Juan Pablo II, club por el cual jugará en la temporada 2026.

Es posible que Christian Cueva no vuelva a ser convocado por la selección peruana, ya que su imagen se verá 'manchada' por escándalos. Josie Diez Canseco aseguró que el jugador tendrá un 2026 complicado, y depende de él cambiar su situación actual.