Pamela López denuncia que Cueva habría llamado a sus hijos por Navidad en aparente estado de ebriedad - VIDEO

¡De nunca acabar! En medio de la atención mediática que rodea a Pamela López y Christian Cueva, ella realizó una grave denuncia pública en contra del futbolista, relacionada con una situación que, según su versión, habría afectado emocionalmente a sus hijos durante las celebraciones navideñas.

El hecho fue dado a conocer a través de las redes sociales de López, donde compartió su testimonio y material audiovisual que generó amplia repercusión entre los usuarios. De acuerdo con lo expuesto por Pamela López, Christian Cueva habría llamado a sus hijos por Navidad en un aparente estado de ebriedad.

La denuncia fue difundida mediante historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram, en las que, según indicó, se observa al futbolista realizando la llamada telefónica a los menores. López sostuvo que la actitud mostrada durante la comunicación habría provocado un fuerte impacto emocional en los niños.

La situación presuntamente habría derivado en que sus tres hijos terminaran llorando tras la llamada, lo que la motivó a pronunciarse públicamente y a expresar su indignación. En sus historias de Instagram, además del material que respaldaría su versión, Pamela López incluyó un mensaje directo y contundente dirigido al futbolista.

"Hiciste llorar a mis 3 hijos, pero te tengo una noticia, no lograste tu fin. Mis hijos y yo somos más fuertes de lo que tú crees y yo seguiré defendiéndolos con garras".

Con esta publicación, López dejó en claro que su principal preocupación es el bienestar emocional de sus hijos y que, según manifestó, continuará protegiéndolos ante cualquier situación que considere perjudicial para ellos. Asimismo, su mensaje fue interpretado por muchos usuarios como una advertencia firme y una muestra de respaldo absoluto hacia los menores.