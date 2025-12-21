¿Christian Cueva y Pamela Franco confirmaron que se casarán? El futbolista realizó sorpresiva confesión

Por primera vez, Christian Cueva y Pamela Franco se presentaron en un programa de televisión para contar detalles inéditos de su relación sentimental tras las denuncias de infidelidad por parte de Pamela López, su actual esposa. El futbolista aseguró que la cantante es el amor de su vida, y que busca un futuro con ella.

Recordemos que, hace algunos días, el 'Aladino' anunció en sus redes sociales que ya inició su proceso de divorcio con la madre de sus hijos. Durante la entrevista, la 'Chola Chabuca' le consultó si hay planes de matrimonio.

Ante esta situación, Cueva aseguró que le gustaría transmitir por señal abierta su boda con Pamela Franco. Rápidamente, Ernesto Pimentel se ofreció a realizar el matrimonio; sin embargo, el futbolista de Juan Pablo II aseguró que se vienen cosas lindas para el 2026.

El 'Aladino' no reveló si le pidió matrimonio a la cantante de cumbia, ya que actualmente tiene un proceso legal con Pamela López. "Le he prometido muchas cosas. Mi respeto, mi amor, mi entrega por la relación. Yo disfruto estar con ella", puntualizó.

Por su parte, Pamela Franco resaltó que el exseleccionado peruano nunca la ha dejado sola en los momentos complicados y que es una buena persona. "Sería imposible describirlo y la gente puede decir muchas cosas. Yo estoy segura de que él se da cuenta y siente lo que yo siento por él cuando lo miro, lo toco, le hablo", puntualizó.