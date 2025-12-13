0
Dafonseka se 'pasa de frío' con Christian Cueva y le hace curiosa pregunta en vivo: "¿Cristal o Pilsen?"

El popular 'Aladino' visitó el Podcast 'La Manada' y fue troleado de la peor forma por Gerardo Pe' y Dafonseka en pleno streaming. "Ya no hay respeto".

Daniel Robles
Trolean a Christian Cueva en podcast 'La Manada' y le hacen incómoda pregunta sobre cervezas.
Trolean a Christian Cueva en podcast 'La Manada' y le hacen incómoda pregunta sobre cervezas.
No hay duda que los Podcast por YouTube están de moda y si bien Jefferson Farfán ha tenido un rotundo éxito con su programa 'Enfocados', ahora también Paolo Guerrero hará lo propio en un nuevo 'canal' junto con Maria Pia Copello, Karina Rivera y otros personajes peruanos.

Sin embargo, todo parece indicar que ahora Christian Cueva, el famoso 'Cuevita' o 'Aladino', también hará lo mismo y se ha lucido en un reciente podcast llamado 'La Manada', programa que se emite por SATÉLITE+ de Jefferson Farfán y que es conducido por Mario Irivarren, Laura Spoya, Gerardo Pe' y Dafonseka, dos populares creadores de contenido peruanos.

En una reciente transmisión de 'La Manada', Christian Cueva fue invitado especial de este Podcast y en dicho programa se animó a contar algunos detalles de su vida, sin imaginar que sería troleado de la peor forma posible.

En una parte del podcast 'La Manada', los panelistas se animaron a hacerle preguntas de elección a Christian Cueva para saber qué elegía entre dos opciones, pero en el momento menos esperado, le preguntaron cuál era la cerveza que le gustaba más: "¿Pilsen o Cristal?", se le escucha decir a Dafonseka, mientras que el 'Aladino' quedó sorprendido por dicha singular pregunta.

Sin embargo, esto no es todo, ya que en otra parte de la misma conversación, Gerardo Pe' le pregunta si le gusta la cerveza y se ríe de la respuesta que le da el exjugador de la Selección peruana.

Daniel Robles
