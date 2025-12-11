Paolo Guerrero debutará en programa de streaming de María Pía Copello: "Un nuevo partido"

Con 41 años, Paolo Guerrero iniciará una nueva etapa de su vida profesional y esta vez como streamer en el programa digital +QTV, de María Pía Copello. El anuncio fue realizado por todo lo alto en las redes sociales, dándose a conocer que los otros integrantes serán Giancarlo 'Flaco' Granda, Karina Rivera, Daniela Darcourt y Dafonseka.

Como se recuerda, hace algunas semanas, el jugador de Alianza Lima fue consultado sobre la posibilidad de sentarse en el pódcast de Mario Irivaren, a lo que el delantero peruano la descartó; sin embargo, dejó abierta la idea de debutar en el mundo del streaming. Y así fue, ya que pronto será visto a través del nuevo canal de YouTube.

Paolo Guerrero debutará como streamer

"Este es el inicio a un nuevo partido. Y yo... no vengo solo. Aquí estamos para dejar huella otra vez", señaló Guerrero en su presentación oficial en el nuevo proyecto de streaming, que posiblemente compita con el de su compadre, Jefferson Farfán. Pero aún no se conocen más detalles al respecto, como el contenido que se realizará o nombre del programa.

Respecto a la decisión de incursionar en plataforma streaming, Paolo Guerrero destacó a su pareja, Ana Paula Consorte, quien lo habría motivado para incursionar en esta nueva faceta frente a cámaras. Conoce más detalles sobre lo que dijo.

"Ha sido difícil tomar la decisión, la invitación surgió de la nada, me tomé unos días para pensarlo y mi mujer (Ana Paula) ha sido importante en esa decisión", indicó 'El Depredador' sobre su participación en el nuevo canal de YouTube.

El anuncio se realizó este último 10 de diciembre e incluso se organizó un evento por el lanzamiento de +QTV. La conductora, María Pía, brindó más detalles sobre este proyecto digital y señaló que su mano derecha será el productor Peter Fajardo, quien tiene una amplia trayectoria en la televisión, con el programa 'Esto es Guerra'.