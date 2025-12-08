Ana Paula Consorte sale al frente y brinda respaldo a Paolo Guerrero: "El mal no puede vencer"

Alianza Lima perdió ante Cristal en tanda de penales, este resultado generó diversas críticas por parte de la hinchada blanquiazul, ya que los íntimos estaban ganando el partido con goles de Castillo y Paolo Guerrero.

En medio de esta situación, aficionados que asistieron a Matute no dudaron en criticar a los jugadores, en videos difundidos en redes sociales, se puede ver que Paolo Guerrero se enfrentó a la hinchada, lo cual no fue bien tomado.

Ante esta situación, Ana Paula Consorte, no dudó en enviarle un mensaje a apoyo al popular 'Depredador'. La joven brasileña compartió fotografías del sábado 6 de diciembre, día donde se jugó el partido de vuelta de los playsoff.

Esposa de Ana Paula Consorte defendió a Paolo Guerrero.

"El mal no puede vencer. Si tienes fe para orar, di amén. Familia, ¡os quiero!", escribió la joven empresaria. No es la primera vez que la garota se pronuncia sobre un tema polémico que atraviesa el padre de sus hijos.

Tras confirmarse la salida de Hernán Barcos, se rumoreaba que Paolo Guerrero había dividido del camerino de Alianza Lima. Ante estas especulaciones, Ana Paula resaltó el profesionalismo del delantero y aseguró que, él no crea conflictos.