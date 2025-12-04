0

Ana Paula envió fuerte mensaje a detractores de Paolo Guerrero: "No haces chismes, no creas conflictos"

Tras la salida de Barcos, se han creado rumores sobre la relación de Guerrero y el 'Pirata'. Ante ello, Ana Paula no dudó en defender al 'Depredador'.

Ana Paula Consorte respalda a Paolo Guerrero ante críticas de hinchas.
Ana Paula Consorte respalda a Paolo Guerrero ante críticas de hinchas. | Composición Líbero / Margoth Aliaga
Durante las últimas semanas, diversos hinchas de Alianza Lima han criticado duramente a Paolo Guerrero, por los gestos que ha tenido con Hernán Barcos, quien ya no jugará en el club blanquiazul para la temporada 2026.

Esposa de Hernán Barcos le dedicó un importante post en sus redes sociales.

En medio de esta situación, Ana Paula Consorte, pareja del 'Depredador', no dudó en enviarle un mensaje de respaldo al delantero peruano. La brasileña resaltó el profesionalismo del seleccionado peruano e indicó que a pesar de su edad está en un buen momento.

"A tus 41 años sigues vigente, haciendo goles, trabajando duro y demostrando la grandeza que algunos se niegan a reconocer. Eso, por sí solo, ya debería silenciar cualquier comentario irrespetuoso", mencionó la madre de los dos últimos hijos de Paolo Guerrero.

paolo guerrero

Carta abierta que realizó Ana Paula Consorte, pareja de Paolo Guerrero.

La brasileña puntualizó que, Paolo aporta de manera positiva al club de la victoria, porque es un magnífico profesional. Además, recalcó que no cae en los chismes, ni crea conflictos. De esta manera, Ana Paula marca distancia sobre los comentarios de que el 'Depredador' habría divido el camerino de Alianza Lima.

"Porque eres el mayor ejemplo que conozco, no haces chismes, no creas conflictos, haces lo que tienes que hacer y cumples tu papel con excelencia, como el excelente profesional que eres", escribió.

