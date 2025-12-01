Esposa de Barcos dejó reflexiva publicación y sorprendió a seguidores: "Mereces algo mucho mejor"

Hernán Barcos confirmó que no seguirá en la temporada 2026, esta noticia sorprendió a diversos seguidores del 'Pirata' e hinchas de Alianza Lima, quienes no dudaron en enviar mensajes de apoyo al delantero argentino.

Hasta el momento, el '9' del conjunto íntimo no ha indicado cuáles son los motivos de su salida, pero mediante sus redes sociales no duda en compartir los diversos logros que ha logrado con el equipo de La Victoria.

Mediante sus redes sociales, Giuli Cunha, ha publicado diversos mensajes que sorprende a hinchas blanquiazules. En esta oportunidad, la brasileña realizó una reflexión indicando que todo mejorará.

"Algunas cosas no funcionan, porque te mereces algo mucho mejor", es el mensaje que dejó la joven empresaria, quien en más de una oportunidad no ha dudado en agradecer el cariño que le tienen los hinchas a Hernán Barcos.

Publicación de la esposa de Hernán Barcos.

El último partido de Hernán Barcos podría ser el sábado 6 de diciembre y más de un aficionado espera asistir a Matute para despedir al 'Pirata', quien logró salir bicampeón con Alianza Lima y ser el máximo anotador extranjero en la historia del club.