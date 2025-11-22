- Hoy:
Esposa de Barcos realizó inesperado post ante posible salida del 'Pirata' de Alianza: "No importa..."
Hernán Barcos dejaría Alianza Lima para el periodo 2026 y su esposa hizo inesperada publicación en sus redes sociales que sorprendió a los hinchas.
Hernán Barcos se ha convertido en un referente de Alianza Lima por su desempeño en el equipo íntimo; sin embargo, durante los últimos días, se rumorea que el popular 'Pirata' no seguirá en el club blanquiazul para la temporada 2026. La noticia generó diversas reacciones entre los hinchas del cuadro de La Victoria.
En redes sociales, diversos cibernautas no dudaron en realizar diversos videos de los mejores momentos del delantero argentino en Alianza. Algunos de los post muestran los goles que realizó en la Libertadores, Sudamericana y Liga 1.
Ante las especulaciones, su pareja Giuli Cunha no dudó en realizar un peculiar post en sus redes sociales. El video muestra a Hernán Barcos celebrando los tantos que marcó con el club blanquiazul, el clip estaba acompañado de una emotiva frase.
"No importa cuando, no importa como, el 'Pirata siempre salva a Alianza", indica el mensaje. Algunos aficionados indican que la despedida del argentino sería en el partido del domingo 23 de noviembre frente UTC en el Estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como Matute.
Hasta el momento, Hernán Barcos no ha confirmado que dejará Alianza Lima, ya que a inicios del 2025, el futbolista aseguró que busca retirarse en el equipo de La Victoria. Se espera que terminando los playoffs, la dirigencia defina el futuro del atacante nacionalizado peruano.
