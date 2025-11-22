0
EN VIVO
Acumulado y tabla del Torneo Clausura 2025
¡LO ÚLTIMO!
Lanús campeón de la Copa Sudamericana

Esposa de Barcos realizó inesperado post ante posible salida del 'Pirata' de Alianza: "No importa..."

Hernán Barcos dejaría Alianza Lima para el periodo 2026 y su esposa hizo inesperada publicación en sus redes sociales que sorprendió a los hinchas.

Redacción Líbero Tendencias
Esposa de Hernán Barcos realizó sorpresiva publicación en sus redes sociales.
Esposa de Hernán Barcos realizó sorpresiva publicación en sus redes sociales. | Composición Líbero /Margoth Aliaga
COMPARTIR

Hernán Barcos se ha convertido en un referente de Alianza Lima por su desempeño en el equipo íntimo; sin embargo, durante los últimos días, se rumorea que el popular 'Pirata' no seguirá en el club blanquiazul para la temporada 2026. La noticia generó diversas reacciones entre los hinchas del cuadro de La Victoria.

Sergio Peña confirmó que lanzará una nueva colección de su línea de ropa.

PUEDES VER: Sergio Peña publicó una ecografía y confirmó que tendrá un nuevo "bebé" - FOTO

En redes sociales, diversos cibernautas no dudaron en realizar diversos videos de los mejores momentos del delantero argentino en Alianza. Algunos de los post muestran los goles que realizó en la Libertadores, Sudamericana y Liga 1.

Ante las especulaciones, su pareja Giuli Cunha no dudó en realizar un peculiar post en sus redes sociales. El video muestra a Hernán Barcos celebrando los tantos que marcó con el club blanquiazul, el clip estaba acompañado de una emotiva frase.

"No importa cuando, no importa como, el 'Pirata siempre salva a Alianza", indica el mensaje. Algunos aficionados indican que la despedida del argentino sería en el partido del domingo 23 de noviembre frente UTC en el Estadio Alejandro Villanueva, popularmente conocido como Matute.

Hasta el momento, Hernán Barcos no ha confirmado que dejará Alianza Lima, ya que a inicios del 2025, el futbolista aseguró que busca retirarse en el equipo de La Victoria. Se espera que terminando los playoffs, la dirigencia defina el futuro del atacante nacionalizado peruano.

Lo más visto

  1. Lotería de Boyacá EN VIVO de HOY, sábado 22 de noviembre: RESULTADO del último sorteo, números ganadores y PREMIO MAYOR

  2. Esposa de Barcos realizó inesperado post ante posible salida del 'Pirata' de Alianza: "No importa..."

  3. Horóscopo gratis de HOY, sábado 22 de noviembre: Josie Diez Canseco revela qué te depara el tarot

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano