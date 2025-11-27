0

Hernán Barcos rompió su silencio tras confirmarse que dejará Alianza Lima: "No voy a..."

Hernán Barcos dio su primera declaración luego de informarse que no seguirá en Alianza Lima con miras al 2026. ¿Qué dijo el 'Pirata' al respecto?

Wilfredo Inostroza
Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima con miras al 2026
Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima con miras al 2026 | Foto: Carlos Félix - URPI-LR | @raulchavezpa
Luego de confirmarse que Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima, el delantero rompió su silencio y atendió a los medios de prensa, aunque no quiso dar mayores detalles sobre la reunión que sostuvo con el área deportiva del club victoriano.

A su salida de los entrenamientos del elenco íntimo, el 'Pirata' fue abordado por diferentes medios de comunicación y más allá de atenderlos, no quiso hablar sobre su salida.

"Por respeto al club y al hincha de Alianza Lima, cuando estemos en un lugar organizado, hablamos. No voy a hablar ahora", dijo Barcos, que este año cumplió su quinta temporada en el elenco victoriano.

Ante la insistencia de los reporteros, el argentino insistió que no iba dar mayores detalles sobre la decisión que tomó el club de no renovarle contrato. "No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria, tranquila, lo hablamos", agregó el artillero de 41 años.

Recordemos que la gerencia deportiva de Alianza Lima se reunió con Hernán Barcos el último miércoles y le comunicó que no estaba en los planes de cara a la próxima temporada.

Hernán Barcos: números en Alianza Lima

En 183 partidos disputados defendiendo la camiseta de Alianza Lima, Hernán Barcos suma 76 goles y 29 asistencias. Recordemos que llegó al club victoriano en 2021.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

