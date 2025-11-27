- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chivas vs Cruz Azul
- Fichajes Liga 1
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
Hernán Barcos rompió su silencio tras confirmarse que dejará Alianza Lima: "No voy a..."
Hernán Barcos dio su primera declaración luego de informarse que no seguirá en Alianza Lima con miras al 2026. ¿Qué dijo el 'Pirata' al respecto?
Luego de confirmarse que Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima, el delantero rompió su silencio y atendió a los medios de prensa, aunque no quiso dar mayores detalles sobre la reunión que sostuvo con el área deportiva del club victoriano.
PUEDES VER: Ex Universitario reveló el fuerte motivo de la salida de Hernán Barcos: "Se está yendo porque..."
A su salida de los entrenamientos del elenco íntimo, el 'Pirata' fue abordado por diferentes medios de comunicación y más allá de atenderlos, no quiso hablar sobre su salida.
Video: Best Cable.
"Por respeto al club y al hincha de Alianza Lima, cuando estemos en un lugar organizado, hablamos. No voy a hablar ahora", dijo Barcos, que este año cumplió su quinta temporada en el elenco victoriano.
Ante la insistencia de los reporteros, el argentino insistió que no iba dar mayores detalles sobre la decisión que tomó el club de no renovarle contrato. "No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria, tranquila, lo hablamos", agregó el artillero de 41 años.
Recordemos que la gerencia deportiva de Alianza Lima se reunió con Hernán Barcos el último miércoles y le comunicó que no estaba en los planes de cara a la próxima temporada.
Hernán Barcos: números en Alianza Lima
En 183 partidos disputados defendiendo la camiseta de Alianza Lima, Hernán Barcos suma 76 goles y 29 asistencias. Recordemos que llegó al club victoriano en 2021.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90