Hernán Barcos rompió su silencio tras confirmarse que dejará Alianza Lima: "No voy a..."

Luego de confirmarse que Hernán Barcos no seguirá en Alianza Lima, el delantero rompió su silencio y atendió a los medios de prensa, aunque no quiso dar mayores detalles sobre la reunión que sostuvo con el área deportiva del club victoriano.

A su salida de los entrenamientos del elenco íntimo, el 'Pirata' fue abordado por diferentes medios de comunicación y más allá de atenderlos, no quiso hablar sobre su salida.

Video: Best Cable.

"Por respeto al club y al hincha de Alianza Lima, cuando estemos en un lugar organizado, hablamos. No voy a hablar ahora", dijo Barcos, que este año cumplió su quinta temporada en el elenco victoriano.

Ante la insistencia de los reporteros, el argentino insistió que no iba dar mayores detalles sobre la decisión que tomó el club de no renovarle contrato. "No voy a hablar de mi salida sentado en mi carro. Cuando sea una cosa seria, tranquila, lo hablamos", agregó el artillero de 41 años.

Recordemos que la gerencia deportiva de Alianza Lima se reunió con Hernán Barcos el último miércoles y le comunicó que no estaba en los planes de cara a la próxima temporada.

Hernán Barcos: números en Alianza Lima

En 183 partidos disputados defendiendo la camiseta de Alianza Lima, Hernán Barcos suma 76 goles y 29 asistencias. Recordemos que llegó al club victoriano en 2021.