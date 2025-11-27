¡Lo tomaron mal! El gesto que tuvo Hernán Barcos y no gustó a la dirigencia de Alianza Lima

La noticia sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue tomada de la mejor manera por los hinchas; sin embargo, LÍBERO pudo conocer que la decisión de la dirigencia fue tomada por momentos clave ocurridos ante el último partido del Clausura frente a UTC en Matute.

Alianza Lima está buscando resolver el futuro de Hernán Barcos y en medio de lo que se dice sobre si seguirá en un equipo de la Liga 1 o del exterior, se supo que la directiva habría decidido la resolución del tema del 'Pirata' a partir de unas actitudes que no fueron tomadas de la mejor manera por las cabezas de la institución.

Dirigencia y su firme postura sobre el futuro de Hernán Barcos en Alianza

Líbero pudo conocer que en la interna blanquiazul no cayó nada bien el comportamiento del 'Pirata' en el último partido jugado en Matute, ya que consideran que los volantes que se distribuyeron en el estadio y la actitud que tuvo el argentino al término del partido con la barra fue un acto de presión para que le renovaran.

Volantes se repartieron en el Estadio Alejandro Villanueva.

Como se recuerda, minutos antes del inicio de partido ante UTC, en las redes sociales se reportó la entrega de diversos volantes como forma de 'campaña' para la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima. Hasta la fecha se desconoce el origen de estos folletos, pero lo cierto es que no fue visto con buenos ojos por las autoridades en el club blanquiazul.

La nueva propuesta de Alianza para Hernán Barcos

El periodista José Varela reveló que desde la interna de Alianza Lima se está evaluando la posibilidad de ofrecerle un lugar al 'Pirata' Barcos para mantenerse en la institución, ya que no quieren desprenderse del delantero de 41 años.

La postura de Barcos siempre ha sido querer seguir en el equipo Íntimo, pero lo cierto es que no se sabe si aceptará quedarse en el club con un rol muy diferente al que tenía entre sus planes.