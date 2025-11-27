0
¡LO ÚLTIMO!
Hernán Barcos se va de Alianza Lima

¡Lo tomaron mal! El gesto que tuvo Hernán Barcos y no gustó a la dirigencia de Alianza Lima

La situación de Hernán Barcos en Alianza Lima habría sido resuelta luego de unos momentos clave por la dirigencia del club. Conoce qué pasó realmente.

Jasmin Huaman
Dirigencia de Alianza Lima reprocha actitud de Hernán Barcos.
Dirigencia de Alianza Lima reprocha actitud de Hernán Barcos. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

La noticia sobre la salida de Hernán Barcos de Alianza Lima no fue tomada de la mejor manera por los hinchas; sin embargo, LÍBERO pudo conocer que la decisión de la dirigencia fue tomada por momentos clave ocurridos ante el último partido del Clausura frente a UTC en Matute.

Hernán Barcos recibirá nueva propuesta de parte de Alianza Lima para el 2026.

PUEDES VER: Alianza Lima le hará nueva oferta a Hernán Barcos para quedarse el 2026: "Le van a proponer..."

Alianza Lima está buscando resolver el futuro de Hernán Barcos y en medio de lo que se dice sobre si seguirá en un equipo de la Liga 1 o del exterior, se supo que la directiva habría decidido la resolución del tema del 'Pirata' a partir de unas actitudes que no fueron tomadas de la mejor manera por las cabezas de la institución.

Dirigencia y su firme postura sobre el futuro de Hernán Barcos en Alianza

Líbero pudo conocer que en la interna blanquiazul no cayó nada bien el comportamiento del 'Pirata' en el último partido jugado en Matute, ya que consideran que los volantes que se distribuyeron en el estadio y la actitud que tuvo el argentino al término del partido con la barra fue un acto de presión para que le renovaran.

Alianza Lima

Volantes se repartieron en el Estadio Alejandro Villanueva.

Como se recuerda, minutos antes del inicio de partido ante UTC, en las redes sociales se reportó la entrega de diversos volantes como forma de 'campaña' para la renovación de Hernán Barcos en Alianza Lima. Hasta la fecha se desconoce el origen de estos folletos, pero lo cierto es que no fue visto con buenos ojos por las autoridades en el club blanquiazul.

La nueva propuesta de Alianza para Hernán Barcos

El periodista José Varela reveló que desde la interna de Alianza Lima se está evaluando la posibilidad de ofrecerle un lugar al 'Pirata' Barcos para mantenerse en la institución, ya que no quieren desprenderse del delantero de 41 años.

La postura de Barcos siempre ha sido querer seguir en el equipo Íntimo, pero lo cierto es que no se sabe si aceptará quedarse en el club con un rol muy diferente al que tenía entre sus planes.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Ex Sporting Cristal contó emocionado que firmó con Universitario por todo el 2026: "Estoy feliz"

  2. Se fue sin pena ni gloria de Alianza y ahora firmó por histórico de la Liga 1: "Nuevo jugador"

  3. Alianza Lima le hará nueva oferta a Hernán Barcos para quedarse el 2026: "Le van a proponer..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano