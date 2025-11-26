Sonó para ser el gran fichaje de Alianza Lima, pero descarta por completo su llegada: "No dudé"

En Alianza Lima están buscando competir por todas las disciplinas posibles y mejorar los resultados de la siguiente temporada. Por ello, diversos nombres empezaron a sonar para convertirse en los grandes refuerzos del equipo victoriano; sin embargo, uno de ellos descartó por completo su llegada.

La directiva de Alianza Lima está trabajando arduamente para lograr fichar a jugadores que ayuden a la institución a conquistar los objetivos de la siguiente temporada. Entre jugadores del extranjero, también se tuvo en la mira a un futbolista de la Liga 1 que actualmente juega en Melgar, pero que ya tuvo su pasado blanquiazul.

Vidales descarta su regreso a Alianza Lima

El mundo Alianza Lima está concentrado en mejorar la calidad de su plantilla, pero la mala noticia para el equipo Íntimo está en que uno de sus exjugadores, Jhonny Vidales, no tiene planes certeros de volver al club debido a la comodidad que encontró en Melgar.

"La verdad que no, comunicación ni conmigo ni con mi representante, no sé si han hablado algo, pero la verdad que no. Como yo siempre lo he dicho, Melgar apareció y creo que no lo dudé porque bueno pasé unas lindas etapas con los jugadores, con la ciudad. No dudé en volver a Melgar", indicó para 'A presión'.

(Video: A presión)

Al ser preguntado acerca de su regreso a Alianza Lima, Jhonny Vidales no se guardó nada y alegó que busca priorizar el bienestar y estabilidad de su familia, por lo que quedaría descartada su salida de Melgar para el club de La Victoria.

"No sé, ya tengo 33, ya tengo que establecer por mí y mi familia. Ya pasaron dos años que me fui a Melgar, que estuve en Cusco y después en Mannucci, pero creo que ya tengo que pensar un poco más en mi familia", señaló.