¡No solo deportivo! Revelan fuerte motivo que desencadenó la salida de Hernán Barcos: "Gorosito..."

Hernán Barcos le pondrá punto final a su historia con Alianza Lima luego de cinco temporadas. El 'Pirata' se convirtió en uno de los jugadores más importantes del plantel y queridos por la hinchada, por lo que sorprendió la decisión de su salida del equipo. Ante ello, salió a la luz uno de los motivos que conllevó a su salida y que involucra al DT Néstor Gorosito.

El motivo que desencadenó la salida de Hernán Barcos y que involucra a Néstor Gorosito

Durante el programa 'Línea de 5', la periodista deportiva Elo Bengoechea analizó junto a sus compañeros de panel la salida del delantero argentino de Alianza Lima y sorprendió al revelar que la decisión de no renovarle no respondió únicamente a criterios deportivos.

Según explicó, la dirección deportiva consultó la situación con Néstor Gorosito, quien manifestó su preferencia por mantener a Paolo Guerrero en el plantel para la temporada 2026. Además, esta elección también estuvo influenciada por la tensa relación que el entrenador mantenía con el ‘Pirata’.

Video: Denganche

"En su momento le comunicaron a 'Pipo' Gorosito que solo uno de los delanteros se iba a quedar en el plantel de cara al 2026. Él dijo que, si se tenía que quedar uno, prefería que fuera Guerrero. Su decisión se basó en lo deportivo y en que su relación con Barcos no era la mejor", señaló la periodista.

Esta nueva información contradice a lo indicado por Franco Navarro, gerente deportivo de Alianza Lima, quien señaló que la decisión de no continuar con Barcos en el equipo respondía únicamente al ámbito deportivo.

Hernán Barcos cerca de llegar a Sport Boys

El periodista deportivo Gustavo Peralta soltó una noticia que remeció el mercado de fichajes de la Liga 1, luego de confirmar que la dirigencia de Sport Boys ya inició los contactos para poder concretar la firma de Hernán Barcos para la siguiente temporada.

"Sport Boys y Hernán Barcos ya empezaron negociaciones. Ya conversaron, hubo un primer contacto aunque aún no se ha hablado en lo económico. Más tarde habrá una reunión en la que abordarán números, pero ya Boys le hizo saber al 'Pirata' que lo quieren", reveló el hombre de prensa.