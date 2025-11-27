- Hoy:
Importante club ecuatoriano está interesado en fichar a pieza clave de Alianza Lima: "Intención"
Club histórico de Ecuador busca sorprender en el mercado de fichajes y concretar la contratación de una figura destacada de Alianza Lima para la temporada 2026.
Alianza Lima está a la espera de finalizar los play-offs para definir la salida y continuidad de varios jugadores del plantel de cara a la temporada 2026 de la Liga 1 y la Copa Libertadores. Sin embargo, desde Ecuador informan que Fernando Gaibor ha despertado el interés de Emelec para facilitar su fichaje.
Club histórico de Sudamericana se interesó en Fernando Gaibor de Alianza Lima
Según informó la periodista Majo Gavilanes, Emelec, que no viene pasando por un buen momento deportivo y económico, tiene la intención de que Gaibor, jugador de Alianza, retorne al fútbol ecuatoriano desde Perú.
"Sobre el arreglo de la deuda Miller - Cuco: Habría una intención de que regrese Miller al plantel, junto a Ángel Mena y Fernando Gaibor", reveló.
Emelec desea el fichaje de Fernando Gaibor, volante de Alianza Lima, de cara a la temporada 2026.
Resulta que, tras pagar la deuda a Miler Bolaños y Bryan Ángulo, Emelec ahora tiene en su mira el fichaje de Fernando Gaibor, quien actualmente es pieza clave de Alianza Lima bajo la dirección del técnico Néstor Gorosito, de cara al 2026.
Cabe afirmar que el futbolista ecuatoriano de 34 años nació de las categorías menores de Emelec, por lo que su regreso al equipo donde lo vio debutar por primera vez en el fútbol profesional no sería nada sorprendente.
Además, durante su estadía en el cuadro eléctrico, logró ganar 4 ligas de Ecuador en los años 2013, 2014, 2015 y 2017, dejando en evidencia su gran potencial como futbolista.
Fernando Gaibor actualmente se desempeña como mediocentro ofensivo y ya jugó una temporada en Alianza Lima, donde no logró salir campeón, pero tuvo una buena participación en la Copa Libertadores y la Sudamericana.
Además, disputó dos campeonatos en el fútbol peruano, el Torneo Apertura y el Clausura, donde jugó un total de 32 partidos oficiales y anotó 2 goles.
Si bien el contrato de Gaibor en Alianza finaliza el 31 de diciembre de 2025, no ha habido comunicación sobre si se irá del club, ni insatisfacción por el hincha blanquiazul, por lo que su continuidad en Alianza es casi segura.
Notas Recomendadas
