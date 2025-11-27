El afectuoso encuentro entre Jean Ferrari y Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima - VIDEO

El encuentro entre Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), y Néstor Gorosito, actual entrenador de Alianza Lima, se dio en un contexto muy especial: el duelo de leyendas, un partido amistoso entre exjugadores de la selección peruana y futbolistas que representaron a la CONMEBOL. Este evento se llevó a cabo como parte de las actividades previas a la final de la Copa Libertadores 2025.

Jean Ferrari, director general de la FPF, se dio un afectuoso abrazo con Néstor Gorosito, DT de Alianza Lima

Jean Ferrari, con su rol administrativo dentro de la FPF, fue una pieza clave en la organización del evento, que no solo sirvió para recordar viejos tiempos, sino también para reforzar el vínculo entre el fútbol peruano y la región sudamericana. Ferrari, conocido por su cercanía con los jugadores y su capacidad de gestión, aprovechó la ocasión para mantener un contacto directo con algunas de las figuras más emblemáticas del fútbol peruano y del continente.

Néstor Gorosito, técnico de Alianza Lima, se mostró emocionado por compartir esta experiencia con exjugadores que formaron parte de la historia reciente de la selección peruana. Gorosito, quien ha ganado el respeto de los hinchas blanquiazules, estuvo presente no solo como técnico de Alianza Lima, sino también como un espectador atento de cómo los ídolos del pasado siguen influyendo en el fútbol peruano, incluso fuera de los terrenos de juego.

Video: Ovación

Tras ello, Ovación mostró en un video cómo Jean Ferrari y Néstor Gorosito se saludaron con un fuerte abrazo de forma correspondida, lo cual aleja toda posibilidad de un problema entre ellos a pesar de pertenecer a los clásicos rivales peruanos, Universitario y Alianza, respectivamente.

El evento también contó con la presencia del presidente de la FPF, Agustín Lozano, y del presidente de la República, José Jerí. Lozano vio en este encuentro una oportunidad para seguir estrechando lazos con dirigentes de la CONMEBOL y otros actores internacionales del fútbol.

La presencia del presidente de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, en este evento simbólico es fundamental. Su participación destaca la relevancia del fútbol peruano en el ámbito sudamericano y reafirma el compromiso de la confederación de continuar respaldando el desarrollo de los equipos peruanos en competencias internacionales.

El "Duelo de Leyendas", más allá de ser un partido amistoso, se convirtió en una plataforma para reflexionar sobre el futuro del fútbol en Perú y Sudamérica. Los exjugadores de la selección peruana que participaron en el evento mostraron su satisfacción al ver cómo el fútbol sigue siendo una pasión que atraviesa generaciones.

Entre los presentes estaban Héctor Chumpitaz, Cuto Guadalupe, Carlos Lobatón, Johan Fano, Óscar Ibáñez, 'Cóndor' Mendoza, 'Cachito' Ramírez, 'Conejo' Rebosio, entre otros.

Este encuentro previo a la gran final de la Copa Libertadores 2025 enfrentará a Flamengo y Palmeiras el 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes.