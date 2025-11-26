Pasó por el Mallorca de España y no descarta jugar por equipo grande de la Liga 1: "Estoy viendo"

Las ligas más importantes del mundo están llegando a su etapa final y con ello también se dio inicio a los rumores de llegadas o salidas de diferentes jugadores. Un reconocido futbolista que conoce muy bien el juego en Europa destacó que no cierra las posibilidades de jugar para un equipo de la Liga 1.

En medio de sus vacaciones tras haber terminado los compromisos con su respectivo club, un futbolista que pasó por la selección peruana no descartó marcar su regreso a la Liga 1 y seguir ganando terreno como uno de los futuros referentes de la Bicolor.

Figura que pasó por liga española no descarta jugar en la Liga 1

Se trata de Bryan Reyna, exjugador de Alianza Lima, que regresó a Perú tras una temporada irregular en el fútbol de Argentina. De pasar a ser una de las mejores promesas del fútbol nacional, ahora es desapercibido en su club, Belgrano. Debido a ello, está considerando un cambio en el mercado de fichajes para ganar más minutos y ser convocado con la Blanquirroja en este nuevo proceso.

En sus propias palabras, Bryan Reyna conversó con Willax Deportes para dejar en claro cómo está afrontando su situación actual y qué planes tiene para lo que será la siguiente temporada.

"Estoy viendo con mi representante a ver qué decidimos. Un futbolista siempre quiere jugar y lo que yo necesito es continuidad para poder aportar a la Selección", señaló, además dejando en claro que busca tener mayor protagonismo.

Reyna, quien dejó Alianza Lima en busca de seguir destacándose a nivel internacional, también fue claro al explicar que su futuro podría estar en otras ligas y su regreso a la Liga 1 no resultaría tan descabellado. "No descarto volver al Perú, pero aún así, yo siempre busco lo mejor para mí y eso lo está viendo mi representante", acotó.

¿Cuándo acaba el contrato de Bryan Reyna con Belgrano?

El futbolista Bryan Reyna tiene contrato con Belgrano hasta diciembre de 2026 tras haber sido fichado por el club argentino en el 2024, proveniente de Alianza Lima. A sus 27 años, aún está en busca del gran salto y consolidarse en la selección nacional.