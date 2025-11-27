¿A qué hora juega Perú vs Chile, canal y dónde ver el partido por la Liga de Naciones Femenina?

Desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, la selección peruana se estará enfrentando a Chile por la Liga de Naciones Femenina buscando conseguir la ventaja a partir de la localía. Esto es todo lo que debes saber para seguir el partido desde cualquier parte del mundo y no te pierdas ningún minuto.

Perú vs Chile se podrá ver EN VIVO este viernes 28 de noviembre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega en Cusco. Este partido pertenece a la tercera jornada de la Liga de Naciones Femenina 2025/2026. Puedes seguir el encuentro desde la cobertura de Diario Líbero.

¿A qué hora ver Perú vs Chile?

El equipo dirigido por Antonio Spinelli busca recuperarse de las caídas sufridas en octubre ante Colombia y Panamá. Esta vez, la Bicolor podrá sacar ventaja de la altura de Cusco, ciudad donde estará recibiendo a Chile. El partido entre Perú vs Chile se estará jugando este viernes 28 de noviembre desde las 4:00 p.m. hora local. Mientras que en territorio chileno se jugará dos horas después; es decir, 6:00 p.m.

¿Dónde ver el partido de Perú vs Chile?

El partido se podrá ver EN VIVO y EN DIRECTO en todo el Perú, así como en otros países del mundo. En Sudamérica se podrá seguir el encuentro a través de la señal de DSports en DirecTV o también a través de la plataforma digital de DGO.

En Chile, el cotejo se podrá seguir vía Chilevisión, mientras que en Colombia por RCN. Desde Argentina, el Perú vs Chile se podrá a través de AFA Play o también puedes seguir la cobertura de Líbero.

¿Cómo se juega la Liga de Naciones Femenina?

El torneo llamado Liga de Naciones Femenina se divide en nueve jornadas y son un total de nueve selecciones que compiten en busca de los dos primeros puestos para conseguir la clasificación automática a la Copa del Mundo. Por otro lado, los equipos que se mantengan en el tercer y cuarto lugar pasarán a la repesca intercontinental.