Perú vs Chile EN VIVO por Liga de Naciones Femenina: a qué hora juegan, pronóstico y dónde ver

Perú vs Chile medirán fuerzas este viernes 28 de noviembre por la fecha 3 de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025. La 'Bicolor' necesita un triunfo para poder aspirar a alcanzar la zona de clasificación. Este compromiso se disputará desde las 4:00 p.m. (hora peruana) y 6:00 p.m. (hora de Chile) y el recinto será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco. El encuentro será transmitido EN VIVO por DirecTV Sports y Chilevisión.

¿A qué hora juega Perú vs Chile?

A continuación, para que no te pierdas ningún detalle, te damos a conocer los horarios confirmados en los diversos países del partido entre Perú vs Chile por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025.

Perú, Ecuador y Colombia: 4:00 p.m.

Bolivia y Venezuela: 5:00 p.m.

Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 6:00 p.m.

México y Centroamérica: 3:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 5:00 p.m.

¿Dónde ver Perú vs Chile EN VIVO por la Liga de Naciones Femenina?

El enfrentamiento entre Perú vs Chile por la tercera jornada de la Liga Femenina Conmebol 2025 será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO mediante la señal de DirecTV Sports para toda Latinoamérica. De esta forma, también se podrá visualizar por vía streaming mediante DGO.

Perú vs Chile por la Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025

La selección peruana femenina no llega en su mejor momento al 'Clásico del Pacífico', la 'Bicolor' suma una preocupante racha de 6 partidos sin poder sumar puntos, siendo su única victoria ante Cuba en este año. Un panorama que deberán cambiar cuando enfrenten al clásico rival.

El combinado dirigido por Antonio Spinelli cumplió con su fecha de descanso en la última jornada de la Liga de Naciones. No obstante, en su amistoso ante Panamá terminó cayendo por 3-0, dejando un preocupante desempeño en el campo. Además, en el primer partido de la competición, sufrió una goleada por 4-1 ante Colombia.

La selección peruana va en busca de su primer triunfo en la Liga de Naciones 2025.

Por su parte, Chile llega con la motivación de haber sumado puntos en sus últimos dos partidos. En la última jornada venció de forma contundente por 5-0 a Bolivia, posicionándose en el segundo lugar en la tabla de posiciones. La 'Roja' buscará seguir con su gran rendimiento, siendo la única escuadra que no ha encajado goles.

Perú vs Chile: canales de transmisión

Para poder ver el partido de Perú vs Chile EN VIVO ONLINE GRATIS, por la Liga de Naciones Femenina 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Argentina, Uruguay y Ecuador: DirecTV Sports y DGO.

Chile: Chilevisión.

Venezuela: DirecTV Sports, inter y DGO.

Colombia: DirecTV Sports, DGO, RCN y Win Play.

Perú: DirecTV Sports y DGO.

Puerto Rico: DirecTV Sports y ViX.

Estados Unidos: ViX.

Perú vs Chile por Liga de Naciones Femenina: posibles alineaciones

Posible alineación de Perú: Maryori Sánchez; Yomia Tacilla, Luana Chamochumbi, Mía León, Braelynn Llamoca, Rosa Martínez, Geraldine Cisneros, Andrea Thorisson, Claudia Cagnina, Pierina Núñez y Raquel Bilcape.

Posible alineación de Chile: Endler; Acevedo, Figueroa, Pinilla, Saez, Aedo, Jiménez, López, Keefe, Grez y Urrutia.

Perú vs Chile: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Chile es considerado como el principal favorito para quedarse con los tres puntos ante Perú. A continuación, te dejamos las cuotas en las principales casas de apuestas.

Apuestas Perú Empate Chile Betsson 20.00 8.30 1.08 Betano 14.00 6.80 1.12 1xBet 20.00 7.60 1.07 CoolBet 20.00 9.00 1.10

Perú vs Chile: últimos enfrentamientos

12/07/2025 | Perú 0-3 Chile (Copa América)

05/12/2023 | Chile 6-0 Perú (Amistoso)

01/12/2023 | Chile 1-0 Perú (Amistoso)

12/04/2018 | Perú 0-5 Chile (Copa América)

10/11/2010 | Perú 1-3 Chile (Copa América)

¿Cuál es el formato de Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025?

La Liga de Naciones Femenina Conmebol servirá para definir a los clasificados a la Copa del Mundo Brasil 2027. En Conmebol, los que finalicen en los dos primeros lugares de la tabla obtendrán los cupos directos al certamen de la FIFA; mientras el tercer y cuarto lugar accederán a zona de repechaje. Cabe señalar que, son 9 las selecciones que afrontarán este certamen, dado que Brasil ya tiene su lugar asegurado por ser el anfitrión.