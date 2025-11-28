- Hoy:
Jean Ferrari y su firme comentario tras victoria de la selección peruana: "Luego de 19 años"
El director General de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari, reaccionó al triunfo de Perú sobre Chile por la Liga de Naciones Femenina.
La selección peruana venció a Chile por la Liga de Naciones Femenina en un interesante partido disputado en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega de Cusco, generando diversas reacciones en los hinchas de la Blanquirroja, entre ellos, la del director General de Fútbol de la FPF, Jean Ferrari.
Y es que el exadministrador de Universitario de Deportes estuvo atento al encuentro de la Blanquirroja en este ‘Clásico del Pacífico’ disputado en la altura. Con este resultado, la Bicolor sumó tres puntos a la tabla de posiciones, mientras que ‘La Roja’ se mantiene con cuatro unidades en el certamen.
Universitario y un importante triunfo por la Liga de Naciones Femenina
“Luego de 19 años, gran triunfo de las chicas 3-1 ante Chile, ¡Gracias Cusco! Ahora con calma e ir paso a paso, buen promedio de edad y ya trabajando en la estructura de menores femenino, seguimos. ¡Arriba Perú!, escribió Jean Ferrari en su cuenta de X tras el encuentro.
Jean Ferrari y su publicación tras victoria de Perú
Alessia García se encargó de abrir el marcador de la selección peruana al minuto 29’ del primer tiempo, mientras que Nayadet López logró empatar para Chile a los 40’. Ya en la etapa complementaria, Luz Campoverde anotó el 2-1 para la Blanquirroja a los 61’ y Raquel Bilcape amplió el 3-1 tres minutos después, resultado que no se movería.
