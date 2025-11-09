0
LO ÚLTIMO
Acumulado de la Liga 1 y tabla del Clausura

Ferrari mandó un mensaje a los clubes de la Liga 1 tras el 'tri' de Universitario: "Que..."

Jean Ferrari, director general de la FPF, habló sobre el tricampeonato de Universitario de Deportes antes de su viaje a Rusia y en medio de ello dio un fuerte mensaje a los demás clubes de la Liga 1.

Luis Blancas
Jean Ferrari no se guardó nada y dio un claro mensaje a los clubes de la Liga 1
Jean Ferrari no se guardó nada y dio un claro mensaje a los clubes de la Liga 1 | Composición: Líbero
COMPARTIR

Jean Ferrari, actual director general de la Federación Peruana de Fútbol, brindó una entrevista antes de su vuelo a Rusia junto a la selección peruana y fue consultado sobre el tricampeonato de Universitario de Deportes. Ante esta pregunta, el exdirigente crema también aprovechó para enviar un mensaje claro a los demás clubes de la Liga 1.

Jean Ferrari se pronuncia tras cuestionamientos por el tricampeonato de Universitario

PUEDES VER: Ferrari se pronuncia tras cuestionamientos por el tricampeonato de Universitario: "Me divierto"

Jean Ferrari dio fuerte mensaje a los clubes de la Liga 1 tras tricampeonato de Universitario

Periodista del portal deportivo 'Entre Bolas' aprovechó que Ferrari se encontraba en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez para preguntarle sobre su opinión acerca del tricampeonato de Universitario, ahora que es dirigente de la FPF.

Video: Entre Bolas

"Han sido cuatro años de gestión intensa. Tuve que formar un equipo y luego realizar la elección de jugadores, entrenadores y refuerzos. Fue una etapa muy gratificante que se culmina con un bicampeonato. En ese sentido, fui quien inició todo. A partir de ahora comienza esta nueva gestión y le deseo lo mejor", manifestó.

El comentario de Jean Ferrari explica cómo Universitario de Deportes logró 3 títulos consecutivos y deja en claro que él fue quien inició todo este camino que todos los hinchas merengues celebran.

Además de felicitar al equipo merengue, ahora liderado por Franco Velazco, también les deseo lo mejor para las siguientes temporadas. Sin embargo, tuvo un mensaje para los otros clubes de la Liga 1.

"También le deseo lo mejor a los otros equipos para que hagan buenas campañas y así el sistema fútbol sea beneficiado", declaró Ferrari ante las cámaras de 'Entre Bolas'.

El mensaje de Ferrari a los clubes de la liga local es un recordatorio de que, si se refuerzan y planifican adecuadamente, podrán realizar una buena campaña en el torneo local, lo cual será beneficioso para el fútbol peruano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Advíncula lamentó el presente de jugador que se despidió de Alianza Lima: "Talento y cero ganas"

  2. Universitario empató 0-0 ante Alianza Lima por el duelo de ida de la final del Torneo Clausura

  3. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura: clasificación y resultados de la fecha 18

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano