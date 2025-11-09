- Hoy:
Ferrari mandó un mensaje a los clubes de la Liga 1 tras el 'tri' de Universitario: "Que..."
Jean Ferrari, director general de la FPF, habló sobre el tricampeonato de Universitario de Deportes antes de su viaje a Rusia y en medio de ello dio un fuerte mensaje a los demás clubes de la Liga 1.
Jean Ferrari, actual director general de la Federación Peruana de Fútbol, brindó una entrevista antes de su vuelo a Rusia junto a la selección peruana y fue consultado sobre el tricampeonato de Universitario de Deportes. Ante esta pregunta, el exdirigente crema también aprovechó para enviar un mensaje claro a los demás clubes de la Liga 1.
PUEDES VER: Ferrari se pronuncia tras cuestionamientos por el tricampeonato de Universitario: "Me divierto"
Jean Ferrari dio fuerte mensaje a los clubes de la Liga 1 tras tricampeonato de Universitario
Periodista del portal deportivo 'Entre Bolas' aprovechó que Ferrari se encontraba en el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez para preguntarle sobre su opinión acerca del tricampeonato de Universitario, ahora que es dirigente de la FPF.
Video: Entre Bolas
"Han sido cuatro años de gestión intensa. Tuve que formar un equipo y luego realizar la elección de jugadores, entrenadores y refuerzos. Fue una etapa muy gratificante que se culmina con un bicampeonato. En ese sentido, fui quien inició todo. A partir de ahora comienza esta nueva gestión y le deseo lo mejor", manifestó.
El comentario de Jean Ferrari explica cómo Universitario de Deportes logró 3 títulos consecutivos y deja en claro que él fue quien inició todo este camino que todos los hinchas merengues celebran.
Además de felicitar al equipo merengue, ahora liderado por Franco Velazco, también les deseo lo mejor para las siguientes temporadas. Sin embargo, tuvo un mensaje para los otros clubes de la Liga 1.
"También le deseo lo mejor a los otros equipos para que hagan buenas campañas y así el sistema fútbol sea beneficiado", declaró Ferrari ante las cámaras de 'Entre Bolas'.
El mensaje de Ferrari a los clubes de la liga local es un recordatorio de que, si se refuerzan y planifican adecuadamente, podrán realizar una buena campaña en el torneo local, lo cual será beneficioso para el fútbol peruano.
