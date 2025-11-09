Ferrari se pronuncia tras cuestionamientos por el tricampeonato de Universitario: "Me divierto"

Universitario de Deportes ya levantó el trofeo de la Liga 1 2025 y festejó junto a su hinchada el tricampeonato nacional. No obstante, las críticas de los rivales no se hicieron esperar y varias apuntaron contra Jean Ferrari, actual director general de fútbol del FPF, acusando favoritismo a los cremas. Ante ello, el dirigente sorprendió a todos con su respuesta.

Durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, previo al viaje de la selección peruana rumbo a Rusia, Jean Ferrari fue abordado por las cámaras del programa 'Entre Bolas'. En la conversación, el exadministrador de Universitario de Deportes se refirió tanto a la reciente hazaña crema como a las críticas que ha recibido en los últimos días.

Esto luego de que algunos hinchas lo acusaran de presuntamente influir desde la Federación Peruana de Fútbol para favorecer a la 'U' en su camino al título. Ante estas versiones, Ferrari tomó con humor las críticas y respondió de manera contundente.

Video: Entre Bolas

"Lo único que manejo es mi camioneta, lo demás es parte del folclore de nuestro fútbol, me divierto mucho con los memes. Uno se gana las cosas a pulso y el cariño de la gente no tiene precio", expresó.

Jean Ferrari destacó el tricampeonato de Universitario

Por otro lado, Ferrari dedicó unas palabras al nuevo título de Universitario de Deportes, destacando que el tricampeonato es el resultado de un proceso que se consolidó durante su gestión. Además, aprovechó para desearle éxitos a la nueva administración del club.

"Ha sido una gestión de cuatro años intensos, donde tuve que inicialmente armar grupo, luego elección de entrenadores, de jugadores, fue una etapa muy linda y que se consolida con un tricampeonato. Yo soy quien inició, quien direccionó, quien desarrolló y quien consolidó todo esto. Ahora viene esta nueva gestión (de Franco Velazco) y desearles lo mejor como también le deseo lo mejor a los demás equipos para que hagan buenas campañas y el sistema fútbol sea el beneficiado", remarcó.