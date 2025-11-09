- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Boca Juniors vs River Plate
- Manchester City vs Liverpool
- Rayo Vallecano vs Real Madrid
- Celta de Vigo vs Barcelona
- Universitario femenino vs Alianza Lima femenino
- Convocados de Perú
- Fichajes Universitario
- Alianza Lima
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
Ferrari se pronuncia tras cuestionamientos por el tricampeonato de Universitario: "Me divierto"
El exadministrador de Universitario, Jean Ferrari, salió al frente para responder a las críticas en su contra y destacó el tricampeonato de la Liga 1 que lograron los cremas.
Universitario de Deportes ya levantó el trofeo de la Liga 1 2025 y festejó junto a su hinchada el tricampeonato nacional. No obstante, las críticas de los rivales no se hicieron esperar y varias apuntaron contra Jean Ferrari, actual director general de fútbol del FPF, acusando favoritismo a los cremas. Ante ello, el dirigente sorprendió a todos con su respuesta.
PUEDES VER: ¡Oficial! Selección peruana confirma si se suspenderá amistoso ante Rusia: "Lamentablemente..."
Durante su llegada al Aeropuerto Jorge Chávez del Callao, previo al viaje de la selección peruana rumbo a Rusia, Jean Ferrari fue abordado por las cámaras del programa 'Entre Bolas'. En la conversación, el exadministrador de Universitario de Deportes se refirió tanto a la reciente hazaña crema como a las críticas que ha recibido en los últimos días.
Esto luego de que algunos hinchas lo acusaran de presuntamente influir desde la Federación Peruana de Fútbol para favorecer a la 'U' en su camino al título. Ante estas versiones, Ferrari tomó con humor las críticas y respondió de manera contundente.
Video: Entre Bolas
"Lo único que manejo es mi camioneta, lo demás es parte del folclore de nuestro fútbol, me divierto mucho con los memes. Uno se gana las cosas a pulso y el cariño de la gente no tiene precio", expresó.
Jean Ferrari destacó el tricampeonato de Universitario
Por otro lado, Ferrari dedicó unas palabras al nuevo título de Universitario de Deportes, destacando que el tricampeonato es el resultado de un proceso que se consolidó durante su gestión. Además, aprovechó para desearle éxitos a la nueva administración del club.
"Ha sido una gestión de cuatro años intensos, donde tuve que inicialmente armar grupo, luego elección de entrenadores, de jugadores, fue una etapa muy linda y que se consolida con un tricampeonato. Yo soy quien inició, quien direccionó, quien desarrolló y quien consolidó todo esto. Ahora viene esta nueva gestión (de Franco Velazco) y desearles lo mejor como también le deseo lo mejor a los demás equipos para que hagan buenas campañas y el sistema fútbol sea el beneficiado", remarcó.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50