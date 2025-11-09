- Hoy:
¡Atención! FIFA a un paso de restar tres puntos a club de la Liga 1: así quedaría la tabla
A poco de culminar la Liga 1 2025, FIFA está a un paso de interceder en la resta de tres puntos para mítico club de la Primera División del Perú.
La Liga 1 2025 está en su recta final para determinar a los clubes que pelearán los Playoffs, así como aquellos elencos que descenderán de categoría. Con Universitario de Deportes como campeón del certamen, restan ver los otros aspectos para dar por finalizada la temporada. Sin embargo, ahora se ha podido conocer que FIFA puede restar tres puntos en la tabla de posiciones a histórico club de Primera.
PUEDES VER: Canal confirmado que transmitirá todos los partidos de Universitario en la Liga 1 2026: "Contrato"
FIFA puede restar tres puntos a club de la Liga 1 2025
Se trata de Ayacucho FC, quien recientemente afrontó su partido ante Comerciantes Unidos por la penúltima jornada del Torneo Clausura. Y es que el cotejo se suspendió por decisión del árbitro Diego Haro, quien en los minutos finales presenció lanzamiento de objetivos de los hinchas al campo.
Este hecho ha dado de qué hablar a nivel nacional, por lo que ahora se ha podido conocer la Liga 1 tiene posibilidades de hacer uso del reglamento de la FIFA y tener el poder de restar puntos a Ayacucho FC por un incumplimiento en las normas que están estipuladas.
¿Qué dice la FIFA sobre agresión de hinchas?
La FIFA comienza a tomar valor en la Liga 1 2025 al presentarse este caso entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos, dos escuadras que pelean el descenso en las últimas jornadas de la Primera División del fútbol peruano.
El reglamento disciplinario de la FIFA indica que hay la posibilidad de declarar perdedor al equipo local con un marcador de 2-0, lo que involucraría una resta de tres puntos a Ayacucho FC. Y es que el conjunto de los 'zorros' venía ganando 1-0 en casa, pero ante este incidente aún no se declara ganador.
"La FIFA establece que los incidentes graves causados por los hinchas, como las agresiones, pueden resultar en sanciones severas que incluyen la pérdida de puntos o la pérdida del partido (por retirada o descalificación), además de multas económicas, partidos a puerta cerrada, y en casos extremos, la exclusión de competiciones o el descenso de categoría", indica el ente máximo del fútbol.
Si FIFA resta tres puntos a Ayacucho FC, así queda la tabla de posiciones de la Liga 1 2025
Así quedaría el Acumulado de la Liga 1, si sigue el reglamento de la FIFA en restar tres puntos a Ayacucho FC, así como darle un marcador adverso de 2-0 ante Comerciantes Unidos:
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|34
|44
|79
|2. Cusco FC
|34
|27
|67
|3. Alianza Lima
|34
|20
|65
|4. Sporting Cristal
|34
|19
|60
|5. FBC Melgar
|35
|15
|56
|6. Deportivo Garcilaso
|35
|8
|52
|7. Alianza Atlético
|33
|11
|51
|8. Cienciano
|34
|7
|47
|9. Los Chankas
|33
|-8
|47
|10. Sport Huancayo
|33
|0
|45
|11. ADT
|33
|-8
|45
|12. Atlético Grau
|34
|-5
|38
|13. Sport Boys
|34
|-12
|36
|14. Comerciantes Unidos
|34
|-16
|36
|15. Juan Pablo II
|34
|-15
|33
|16. UTC
|33
|-23
|32
|17. Ayacucho FC
|34
|-24
|29
|18. Alianza Universidad
|33
|-29
|25
|19. Binacional
|-
|-
|-
