0
EN VIVO
Real Madrid vs Rayo Vallecano por LaLiga
EN VIVO
Previa del superclásico Boca Juniors vs River Plate

¡Atención! FIFA a un paso de restar tres puntos a club de la Liga 1: así quedaría la tabla

A poco de culminar la Liga 1 2025, FIFA está a un paso de interceder en la resta de tres puntos para mítico club de la Primera División del Perú.

Diego Medina
FIFA puede restar tres puntos a club de la Liga 1 2025.
FIFA puede restar tres puntos a club de la Liga 1 2025. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

La Liga 1 2025 está en su recta final para determinar a los clubes que pelearán los Playoffs, así como aquellos elencos que descenderán de categoría. Con Universitario de Deportes como campeón del certamen, restan ver los otros aspectos para dar por finalizada la temporada. Sin embargo, ahora se ha podido conocer que FIFA puede restar tres puntos en la tabla de posiciones a histórico club de Primera.

Universitario culmina contrato con GOLPERÚ en diciembre del 2025.

PUEDES VER: Canal confirmado que transmitirá todos los partidos de Universitario en la Liga 1 2026: "Contrato"

FIFA puede restar tres puntos a club de la Liga 1 2025

Se trata de Ayacucho FC, quien recientemente afrontó su partido ante Comerciantes Unidos por la penúltima jornada del Torneo Clausura. Y es que el cotejo se suspendió por decisión del árbitro Diego Haro, quien en los minutos finales presenció lanzamiento de objetivos de los hinchas al campo.

Este hecho ha dado de qué hablar a nivel nacional, por lo que ahora se ha podido conocer la Liga 1 tiene posibilidades de hacer uso del reglamento de la FIFA y tener el poder de restar puntos a Ayacucho FC por un incumplimiento en las normas que están estipuladas.

¿Qué dice la FIFA sobre agresión de hinchas?

La FIFA comienza a tomar valor en la Liga 1 2025 al presentarse este caso entre Ayacucho FC y Comerciantes Unidos, dos escuadras que pelean el descenso en las últimas jornadas de la Primera División del fútbol peruano.

El reglamento disciplinario de la FIFA indica que hay la posibilidad de declarar perdedor al equipo local con un marcador de 2-0, lo que involucraría una resta de tres puntos a Ayacucho FC. Y es que el conjunto de los 'zorros' venía ganando 1-0 en casa, pero ante este incidente aún no se declara ganador.

"La FIFA establece que los incidentes graves causados por los hinchas, como las agresiones, pueden resultar en sanciones severas que incluyen la pérdida de puntos o la pérdida del partido (por retirada o descalificación), además de multas económicas, partidos a puerta cerrada, y en casos extremos, la exclusión de competiciones o el descenso de categoría", indica el ente máximo del fútbol.

Si FIFA resta tres puntos a Ayacucho FC, así queda la tabla de posiciones de la Liga 1 2025

Así quedaría el Acumulado de la Liga 1, si sigue el reglamento de la FIFA en restar tres puntos a Ayacucho FC, así como darle un marcador adverso de 2-0 ante Comerciantes Unidos:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario344479
2. Cusco FC342767
3. Alianza Lima342065
4. Sporting Cristal341960
5. FBC Melgar351556
6. Deportivo Garcilaso35852
7. Alianza Atlético331151
8. Cienciano34747
9. Los Chankas33-847
10. Sport Huancayo33045
11. ADT33-845
12. Atlético Grau34-538
13. Sport Boys34-1236
14. Comerciantes Unidos34-1636
15. Juan Pablo II34-1533
16. UTC33-2332
17. Ayacucho FC34-2429
18. Alianza Universidad33-2925
19. Binacional---

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Canal confirmado que transmitirá todos los partidos de Universitario en la Liga 1 2026: "Contrato"

  2. ¡Dolorosa derrota! Universitario cayó goleado y no se coronó campeón nacional

  3. Aldair Salazar dejó firme calificativo sobre Universitario tras empate de Garcilaso: "Tricampeón"

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano