Lanzaron objetos al árbitro y el partido de Ayacucho vs. Comerciantes Unidos se suspendió
Ayacucho ganaba 1-0 a Comerciantes Unidos, con este resultado se alejaba de la zona del descenso, pero sus hinchas lanzaron cosas a la cancha. Por ello, Diego Haro y el cuerpo arbitral decidieron suspender el compromiso.