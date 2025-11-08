Lanzaron objetos al árbitro y el partido de Ayacucho vs. Comerciantes Unidos se suspendió | Captura L1 MAX

Ayacucho ganaba 1-0 a Comerciantes Unidos, con este resultado se alejaba de la zona del descenso, pero sus hinchas lanzaron cosas a la cancha. Por ello, Diego Haro y el cuerpo arbitral decidieron suspender el compromiso.