Diego Churín a punto de confirmar su futuro en Universitario: "Todo arreglado"

Tras haber salido tricampeón de la Liga 1, Universitario de Deportes ha comenzado a planificar lo que será la temporada 2026 con la lucha por el 'Tetra' y la Copa Libertadores. En ese contexto, recientemente se informó sobre el futuro de Diego Churín, quien ya tendría todo arreglado para desempeñarse la siguiente campaña.

Uno de los jugadores más criticados a lo largo del 2025 en tienda crema ha sido el atacante argentino, sin duda alguna. Por ello, muchos hinchas quieren saber si se quedará o no en el plantel de Jorge Fossati y ahora el periodista Alfredo Ccasa Godoy filtró nuevos detalles sobre su contrato. Recordemos que a fines de este año quedará libre si no le renuevan vínculo.

"Desde Paraguay me confirman que Diego Churín tendría todo arreglado para su retorno al Cerro Porteño para el 2026. El atacante argentino tiene 5 goles con Universitario de Deportes, en lo que va de la temporada", precisó el mencionado comunicador mediante su cuenta oficial de 'X', dejando en claro que probablemente no se quede en Ate para competir por el tetracampeonato.

Diego Churín volvería a Cerro Porteño.

Con ello, Universitario de Deportes liberará un cupo de extranjero, ya que el delantero es argentino, y podrá concentrarse en buscar un '9' de jerarquía y experiencia internacional para dar la talla en la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026. Recordemos que Diego Churín llegó a la 'U' a inicios de este año y se va siendo tricampeón, pero sin haber mostrado su mejor fútbol.

Números de Diego Churín en Universitario

Esta temporada, Diego Churín disputó 27 partidos en Universitario, entre Liga 1 y Copa Libertadores, y logró anotar un total de 5 goles, todos a nivel local. Esta cifra es sumamente baja si consideramos que lo trajeron como el delantero estrella de la temporada e incluso no logró dar ni una asistencia.