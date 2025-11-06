- Hoy:
Universitario vs. Deportivo Garcilaso EN VIVO por Liga 1: cuándo juegan, hora, canal y pronóstico
Universitario recibirá a Deportivo Garcilaso este viernes 7 de noviembre en el Estadio Monumental, por la fecha 18 del Torneo Clausura 2025.
Universitario vs Deportivo Garcilaso se medirán en un encuentro histórico para los 'merengues', pues jugarán su último partido oficial en condición de local, en el Estadio Monumental, en donde serán premiados por proclamarse tricampeón del fútbol peruano. El duelo que corresponde a la fecha 18 del Torneo Clausura está programado para este viernes 7 de noviembre a las 9.00 p. m. y la transmisión estará a cargo de GOLPERÚ.
PUEDES VER: Tabla acumulada Liga 1 Perú y posiciones del Torneo Clausura con resultado del Chankas vs Alianza
Universitario vs Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura
Universitario de Deportes cerrará la temporada con una jornada especial en el Estadio Monumental, donde será premiado por la obtención del tricampeonato de la Liga 1 2025. El conjunto crema, dirigido por Jorge Fossati, buscará redondear la celebración con una nueva victoria ante Deportivo Garcilaso y así despedirse de su hinchada con una actuación a la altura del título conseguido.
'U' vs Garcilaso por el Clausura.
El equipo merengue llega en un gran momento futbolístico, luego de vencer 2-1 al ADT en Tarma y sumar su octavo triunfo consecutivo, una racha que refleja la solidez y regularidad que lo llevaron a lo más alto del campeonato.
Por su parte, Deportivo Garcilaso afronta el duelo con una motivación especial: necesita ganar para asegurar su clasificación a la Copa Sudamericana. El conjunto cusqueño viene de superar 1-0 al ADT en condición de local, resultado que le permitió cortar una seguidilla de dos derrotas y mantener viva la ilusión de alcanzar un cupo internacional.
Universitario vs Deportivo Garcilaso pronóstico: apuestas y cuotas
|Apuestas
|Universitario
|empate
|Deportivo Garcilaso
|Betsson
|1.10
|8.40
|20.00
|Betano.pe
|1.15
|7.30
|18.00
|bet365
|1.11
|7.50
|19.00
|1xBet
|1.13
|7.10
|19.00
|CoolbetLATAM
|1.16
|6.40
|17.00
|DoradoBet
|1.14
|7.50
|18.00
¿A qué hora juega Universitario vs Deportivo Garcilaso?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs. Deportivo Garcilaso, correspondiente a la fecha 18 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:
- Perú, Colombia, Ecuador: 9.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 10.00 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 11.00 p. m.
- México: 8.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 11.00 p. m. / (Los Ángeles): 7.00 p. m.
- España: 3.00 a. m. (sábado 8)
¿Qué canal trasmite Universitario vs Deportivo Garcilaso?
Para poder ver el partido de Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por internet GRATIS, por la fecha 18 del Torneo Clausura 205 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Argentina: GolTV Latinoamérica
- Bolivia: GolTV Latinoamérica
- Canadá: Fanatiz Canada
- Chile: GolTV Latinoamérica
- Colombia: GolTV Latinoamérica
- Costa Rica: GolTV Latinoamérica
- República Dominicana: GolTV Latinoamérica
- Ecuador: GolTV Latinoamérica
- El Salvador: GolTV Latinoamérica
- Guatemala: GolTV Latinoamérica
- Honduras: GolTV Latinoamérica
- México: Fanatiz Mexico, GolTV Latinoamérica
- Nicaragua: GolTV Latinoamérica
- Panamá: GolTV Latinoamérica
- Perú: Liga1 Play, GolTV Latinoamérica, GOLPERU, Liga 1 Max
- Puerto Rico: Fanatiz USA
- Uruguay: GolTV Latinoamérica
- EE. UU.: Fanatiz USA, fuboTV, GOLTV, GolTV Español
- Venezuela: Inter, GolTV Latinoamérica
¿Dónde ver GOLPERU EN VIVO, partido de Universitario vs Deportivo Garcilaso EN VIVO?
En Perú, puedes sintonizar la señal de GOLPERÚ EN VIVO mediante el canal 14 y 714 HD de Movistar TV. Asimismo, mediante el aplicativo oficial de Movistar TV App también podrás ver el partido de Universitario vs. Cusco FC.
¿Dónde juega Universitario vs. Deportivo Garcilaso?
Este enfrentamiento entre Universitario vs Deportivo Garcilaso se juega en el Estadio Monumental de Ate, recinto deportivo que albergará la gran final única de la Copa Libertadores 2025. Este complejo tiene una capacidad para recibir a 80 mil espectadores.
Universitario vs. Deportivo Garcilaso historial:
Estos son los últimos enfrentamientos entre la 'U' y Garcilaso.
- Comerciantes Unidos 1-4 Sporting Cristal | 01.11.25 | Liga 1
- Sporting Cristal 2-0 Comerciantes Unidos | 29.06.25 | Liga 1
- Sporting Cristal 3-0 Comerciantes Unidos | 03.11.24 | Liga 1
- Comerciantes Unidos 0-1 Sporting Cristal | 25.05.24 | Liga 1
- Sporting Cristal 0-2 Comerciantes Unidos | 30.09.18 | Liga 1.
No olvides revisar tu agenda deportiva
